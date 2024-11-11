МАРТ и профсоюз торговли заключили тарифное соглашение на три года

Достойная оплата труда и социальные гарантии. МАРТ и профсоюз работников торговли заключили тарифное соглашение на ближайшие три года. Документ содержит согласованную позицию сторон по регулированию социально-трудовых отношений в сфере торговли, общепита и совместные действия по его реализации. Работа над документом велась более полугода. Важно было учесть мнения всех.