ЭкономикаОбществоПолитикаПрезидентРегионыЗдоровьеКультураТехнологииПроисшествияСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

МАРТ и профсоюз торговли заключили тарифное соглашение на три года

Достойная оплата труда и социальные гарантии. МАРТ и профсоюз работников торговли заключили тарифное соглашение на ближайшие три года. Документ содержит согласованную позицию сторон по регулированию социально-трудовых отношений в сфере торговли, общепита и совместные действия по его реализации. Работа над документом велась более полугода. Важно было учесть мнения всех.

Документ станет хорошей базой для заключения коллективных договоров предприятий. Главное - обеспечивать интересы как трудящихся, так и нанимателей.

профсоюзМАРТсоглашение

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все