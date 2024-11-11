3.35 RUB
3.47 USD
3.62 EUR
ЭкономикаОбществоПолитикаПрезидентРегионыЗдоровьеКультураТехнологииПроисшествияСпортВ миреКругозорТелеграм новости
МАРТ и профсоюз торговли заключили тарифное соглашение на три года
Достойная оплата труда и социальные гарантии. МАРТ и профсоюз работников торговли заключили тарифное соглашение на ближайшие три года. Документ содержит согласованную позицию сторон по регулированию социально-трудовых отношений в сфере торговли, общепита и совместные действия по его реализации. Работа над документом велась более полугода. Важно было учесть мнения всех.
Документ станет хорошей базой для заключения коллективных договоров предприятий. Главное - обеспечивать интересы как трудящихся, так и нанимателей.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Штраф за психологическое страдание зверей будет прописан в новом законе об обращении с животными
Безопасная страна. В Беларуси нет военных действий, насилия, религиозной и расовой дискриминации
Оставить фото на память: Минск приглашает в атмосферные новогодние локации
2024 год стал самым жарким в истории. Узнали, что будет с климатом в 2025-м
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все