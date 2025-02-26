МАРТ подвел итоги работы за 2024 год: цены, ассортимент и мониторинг торговых сетей

МАРТ готовит программу действий для увеличения доли белорусских товаров на полках наших магазинов. Об этом говорили сегодня на коллегии ведомства. В планах активизация работы с отечественными производителями и контрольные мероприятия.

Главный итог работы - задание по недопущению роста цен в прошлом году выполнено. Инфляция ниже уровня прогноза - 5.2 %. В этой большой копилке общий вклад и торговли, и производителей, и импортеров. А оценку ставит, конечно, покупатель. Ему важна и приемлемая стоимость товара, и разнообразие продукции на полке магазина.

Розничный товарооборот прибавлял, что говорит об активности покупателей и их возможности купить нужный товар. На старте этого года он вырос на 12 %. Такие цифры за январь. Наторговали в целом почти на 7,5 млрд рублей. Но регулятору важно, в покупательской корзине больше своего товара или импортного.

МАРТ сейчас готовит программу действий для увеличения доли своих товаров в магазинах. Такой комплексный подход. Это и работа с нашими производителями, их поддержка, и контроль за необоснованным ввозом товаров. В целом за 2024-й обследовано более 5 тыс. торговых объектов. 55 проверок, что на 60 % больше, чем в 2023 году. А вот штрафов субъекты заплатили меньше на 14 %.

Постоянный мониторинг рынка и цен - это требование Президента. Да, есть 713-е постановление, которое регулирует стоимость на социально значимые товары. Но постоянно оно работать не может. Принято решение: создать формулу справедливой цены, чтобы с прибылью работали и производители, и торговля, и при этом втридорога не платил покупатель.

"Но мы будем очень жестко проводить свою политику в плане инфляции, ценообразования, других вопросов. Я понимаю, что голой, чистой экономики не бывает. Всегда жизнь корректирует экономические подходы, я в этом уже убедился. Поэтому цены мы будем наблюдать. Формулу справедливости в ценообразовании мы подготовим. Правительство заканчивает эту работу. Если правительство неспособно это сделать, значит, будет делать другое правительство", - сказал Александр Лукашенко.