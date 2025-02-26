3.59 BYN
3.17 BYN
3.32 BYN
МАРТ подвел итоги работы за 2024 год: цены, ассортимент и мониторинг торговых сетей
МАРТ готовит программу действий для увеличения доли белорусских товаров на полках наших магазинов. Об этом говорили сегодня на коллегии ведомства. В планах активизация работы с отечественными производителями и контрольные мероприятия.
Главный итог работы - задание по недопущению роста цен в прошлом году выполнено. Инфляция ниже уровня прогноза - 5.2 %. В этой большой копилке общий вклад и торговли, и производителей, и импортеров. А оценку ставит, конечно, покупатель. Ему важна и приемлемая стоимость товара, и разнообразие продукции на полке магазина.
Розничный товарооборот прибавлял, что говорит об активности покупателей и их возможности купить нужный товар. На старте этого года он вырос на 12 %. Такие цифры за январь. Наторговали в целом почти на 7,5 млрд рублей. Но регулятору важно, в покупательской корзине больше своего товара или импортного.
МАРТ сейчас готовит программу действий для увеличения доли своих товаров в магазинах. Такой комплексный подход. Это и работа с нашими производителями, их поддержка, и контроль за необоснованным ввозом товаров. В целом за 2024-й обследовано более 5 тыс. торговых объектов. 55 проверок, что на 60 % больше, чем в 2023 году. А вот штрафов субъекты заплатили меньше на 14 %.
Постоянный мониторинг рынка и цен - это требование Президента. Да, есть 713-е постановление, которое регулирует стоимость на социально значимые товары. Но постоянно оно работать не может. Принято решение: создать формулу справедливой цены, чтобы с прибылью работали и производители, и торговля, и при этом втридорога не платил покупатель.
"Но мы будем очень жестко проводить свою политику в плане инфляции, ценообразования, других вопросов. Я понимаю, что голой, чистой экономики не бывает. Всегда жизнь корректирует экономические подходы, я в этом уже убедился. Поэтому цены мы будем наблюдать. Формулу справедливости в ценообразовании мы подготовим. Правительство заканчивает эту работу. Если правительство неспособно это сделать, значит, будет делать другое правительство", - сказал Александр Лукашенко.
На коллегии про нее детально говорить не стали. Хотя заверили, что работа уже на финише. Сам же регулятор за расширение возможностей аналитической информационной системы "Анализ цен", где видна вся цепочка от контактной стоимости, оптового звена со всеми надбавками до отпускного и розницы в торговой сети. Сейчас под этим пристальным оком онлайн холодильники, шины и велосипеды. Но этот список будет расти. Не менее 36 позиций появится до октября.