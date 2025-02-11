МАРТ прокомментировал установленные правительством тарифы на ЖКУ на 2025 год

Рост коммунальных платежей для стандартной двухкомнатной квартиры с тремя проживающими не превысит половины базовой величины. Основной принцип повышения тарифов на ЖКУ в Беларуси остается неизменным.

11 февраля МАРТ прокомментировал постановление правительства, которым установлены тарифы на ЖКУ на текущий год. Оно принято в развитие указа Президента (в нем определены предельные значения тарифов). Сохраняется поэтапность повышения. Коммунальные услуги вырастают, как и прежде, дважды в год - с января и июня.

Иван Вежновец, первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

"Первым этапом принято решение о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которые вышли на 100 % уровень возмещения. По данным услугам компенсируются затраты, которые имеют объективный характер, в первую очередь за счет роста заработной платы обслуживающего персонала. Второй этап предусматривается с 1 июня 2025 года. Данные подходы отражены в указе главы государства. Вместе с тем конкретное решение о повышении тарифов на отопление будет приниматься летом с учетом складывающейся ситуации по инфляции, а также роста доходов населения".