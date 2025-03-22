МАРТ сообщил об изменениях в тарифах перевозок грузов ж/д транспортом

В Беларуси изменили тарифы на железнодорожные перевозки грузов.

Это предусмотрено постановлением МАРТ от 19 марта 2025 года № 24 "Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 30 мая 2023 года № 37", которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, пишет БЕЛТА.

Как проинформировали в пресс-службе МАРТ, тарифы скорректированы в соответствии с методикой ежегодной индексации тарифов на железнодорожные перевозки грузов, предусмотренного действующим законодательством.

"Так, базовый уровень тарифов на железнодорожные перевозки грузов, а также тарифы на работы (услуги), связанные с организацией и осуществлением перевозки, увеличены в среднем на 15 %. При этом итоговая стоимость перевозки формируется и зависит от параметров конкретной перевозки (вид груза, принадлежность подвижного состава, расстояние, масса, загрузка и иное)", - пояснили в министерстве.

У Белорусской железной дороги сохраняется право принятия самостоятельных решений о предоставлении скидок на перевозки грузов исходя из экономической целесообразности.

"Тарифы, установленные постановлением МАРТ № 24, действуют только для субъектов хозяйствования и только на железнодорожные грузовые перевозки. Установленные тарифы не распространяются на пассажирские железнодорожные перевозки", - обратили внимание в МАРТ.