МАРТ установил тарифы для получения пенсии через почту

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси установило тарифы для получения пенсии на почте.



Это предусмотрено постановлением МАРТ от 30 декабря 2024 года № 80, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Так, выплата пенсии в операционной кассе объекта почтовой связи будет стоить 1,8 руб., а с доставкой на дом - 8,5 руб.

Плата взимается за каждую выплату (доставку) сумм пенсии гражданам, проживающим в Минске, городах областного подчинения или в населенных пунктах, являющихся административными центрами районов.