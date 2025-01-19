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МАРТ установил тарифы для получения пенсии через почту

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси установило тарифы для получения пенсии на почте.

Это предусмотрено постановлением МАРТ от 30 декабря 2024 года № 80, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Так, выплата пенсии в операционной кассе объекта почтовой связи будет стоить 1,8 руб., а с доставкой на дом - 8,5 руб.

Плата взимается за каждую выплату (доставку) сумм пенсии гражданам, проживающим в Минске, городах областного подчинения или в населенных пунктах, являющихся административными центрами районов.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Белпочтаобществопенсии