МАРТ выявил нарушения в крупной сети магазинов Беларуси

Проводится выборочная проверка общества с ограниченной ответственностью "Санта Ритейл" по вопросам соблюдения законодательства в области торговли, общественного питания, защиты прав потребителей, о рекламе, о ценах и ценообразовании. Что она показала, расказали в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Об этом сообщает БЕЛТА.

Проверкой уже охвачены объекты торговли в городах Барановичи, Береза, Брест, Витебск, Гродно, Ивацевичи, Кобрин, Минск, Толочин, Солигорск, Речица, Гомель и в Гомельском районе.

Нарушения о торговле установлены практически в каждом объекте (77%). В 33% проверенных объектов выявлено несоблюдение перечня товаров, обязательных к наличию для реализации, в том числе в продаже отсутствовали крахмал, капуста белокочанная, огурцы, яблоки свежие, картофель. Также в семи торговых объектах установлена реализация товаров с истекшими сроками годности на сумму свыше Br270, продажа которой запрещена.

Установлено также отсутствие ценников на ряд товаров в местах продажи молокосодержащего продукта с заменителями молочного жира, на потребительской упаковке которого указана информация о наличии растительных масел, его выкладка не производилась способом, позволяющим визуально отделить указанный продукт от иных пищевых продуктов, и не сопровождалась информационной надписью "Продукты с заменителем молочного жира". В отдельных объектах места продажи обуви не обеспечены ковриками, зеркалами, скамейками.