Марзалюк: Концептуальных изменений в законодательство об образовании не ожидается

Кодекс об образовании не претерпит кардинальных новаций. Об этом сегодня заявили в профильной комиссии Палаты представителей.

Депутаты готовятся рассмотреть эти вопросы в Овальном зале.

Напомним, Кодекс об образовании обновили два года назад. Практика показала - документ нужно совершенствовать, но фундаментальных замечаний к нему нет.

30 сентября парламентарии обсудили предстоящие точечные дополнения. Например, подвоз детей не только к школам, но и учреждениям дополнительного образования, или предоставление правительству права определять перераспределение и перенаправление выпускников, тем самым способствовать более эффективному закреплению молодых кадров на местах. Никаких новых норм, принципиально меняющих кодекс, не вводится, подчеркнули депутаты.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Если мы говорим о Кодексе об образовании в первом чтении, то абсолютное большинство его новелл - это в первую очередь определенная техническая корректировка, которая не вызывает особых принципиальных возражений. И так как изменения в законы об образовании, которые внес Совет Министров, концептуально не вызывают особых возражений, то на ближайшем заседании мы будем рассматривать Кодекс об образовании в первом чтении".