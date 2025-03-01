Традиции предков в современной интерпретации - в Полоцке устроили блинный батл

Масленичные гулянья развернулись во всех регионах. На столах изобилие угощений, среди которых обязательно блины - символ солнца.

В Полоцке праздник развернулся на главной площади города. Здесь устроили кулинарный батл: блины на любой вкус: с маслом, медом и вареньем! Для гостей всевозможные развлечения. Ну и, конечно, главная забава - масленичный столб, на самом верху которого ценные призы.

С такой группой поддержки, пусть и не с первой попытки, масленичный столб поддается даже новичкам. Быстрее других взобраться на самый верх получается у тех, кто отрабатывает навык каждую Масленицу. Ну вот, к примеру, гость из Витебска Евгений, в победителях уже двадцать первый раз!

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В каком районе Полоцка пекут самые вкусные блины? Ответ сегодня искали участники народного гуляния. У каждой хозяйки - свои кулинарные секреты. В такой-то день поделиться которыми не жалко.

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Для гостей - изобилие тематических площадок. Народные умельцы подготовили сувениры в виде главных символов весны. Позаботились и об "апартаментах" для предвестников тепла.

Игорь Маркович, председатель Полоцкого райисполкома:



"Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. И свидетельство этого - сегодняшний праздник. Приятно, что этот праздник проходит на обновленной площади, на нашей новой сцене. Это результат общего нашего труда".