3.73 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
Масленица в Логойске: как провожать зиму и встречать весну, показали куклы театра "Батлейка"
Колоритный проект, посвященный празднованию Масленицы, - в Логойске. Традиции предков и сезонные обряды адаптировали под современный формат. Программа рассчитана для начальных классов. О проводах зимы и встрече весны рассказывают герои кукольного театра "Батлейка".
Детям предлагают проявить ловкость и находчивость в народных играх и символических эстафетах, как это делали наши прадеды. В завершение - хороводы и дегустация блинов.
Вера Казак, старший научный сотрудник Логойского историко-краеведческого музея им. Тышкевичей: "У нас проводится музейная программа "В гостях у солнышка". Эта программа направлена на детей, как правило, до 6-го класса. Дети участвуют в различных играх, масленичных забавах: бег в мешках, битва подушками. На каникулах действуют различные музейные программы, например, музейная программа "Раскопай историю", где участникам предлагаются ощутить себя в роли археолога".
Масленица в музее - праздник с акцентом на эстетическое развитие. В дополнение к интерактиву - гастрономические этюды в окружении аутентичных предметов быта, вековых самоваров и картины белорусского художника Василия Пешкуна.