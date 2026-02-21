Масленица в Логойске: как провожать зиму и встречать весну, показали куклы театра "Батлейка"

Колоритный проект, посвященный празднованию Масленицы, - в Логойске. Традиции предков и сезонные обряды адаптировали под современный формат. Программа рассчитана для начальных классов. О проводах зимы и встрече весны рассказывают герои кукольного театра "Батлейка".



Детям предлагают проявить ловкость и находчивость в народных играх и символических эстафетах, как это делали наши прадеды. В завершение - хороводы и дегустация блинов.

Вера Казак, старший научный сотрудник Логойского историко-краеведческого музея им. Тышкевичей

Вера Казак, старший научный сотрудник Логойского историко-краеведческого музея им. Тышкевичей: "У нас проводится музейная программа "В гостях у солнышка". Эта программа направлена на детей, как правило, до 6-го класса. Дети участвуют в различных играх, масленичных забавах: бег в мешках, битва подушками. На каникулах действуют различные музейные программы, например, музейная программа "Раскопай историю", где участникам предлагаются ощутить себя в роли археолога".