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Маслов: Позиции Беларуси и Китая совпадают
На фоне мировой политической нестабильности партнерство Беларуси и Китая приобретает стратегическое значение. Таким мнением поделился профессор, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов.
Эксперт подчеркнул, что страны объединяют схожие приоритеты и это создает прочную основу для дальнейшего сотрудничества.
"Мир проходит через размежевание, и стало понятно, что нельзя отсидеться, нельзя выражать нейтральное отношение и не вмешиваться. Китай действительно очень пострадал от ухудшения ситуации в Европе, потому что ухудшились логистические потоки и перевозки, а Китай является экспортно ориентированной страной. Вследствие, Китай начинает вместе с партнерами - с Россией и Беларусью - переосмыслять ситуацию, которая сложилась в мире. Мы видим, что наши позиции во многом совпадают. Во-первых, эти три страны выступают за многополярность, которая выражается прежде всего в том, что каждая страна имеет право на самоопределение, на свое существование, на существование своих идеалов. У Китая, Беларуси и России также в приоритете консервативные идеалы, то есть ценности семьи, истории, государства. В этом смысле мы очень сближаемся", - отметил Алексей Маслов.