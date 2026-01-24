Масштабная проверка боеготовности ВС Беларуси проходит по новой системе

В Беларуси продолжается проверка боеготовности. Масштабы растут - к маневрам теперь привлекаются и другие подразделения.

Напомним, особенность этой проверки - личное участие Главнокомандующего. Александр Лукашенко приводит войска в высшую степень готовности - напрямую, без долгих согласований. В первый день прошла проверка готовности механизированного соединения. После подразделение маршем прошло по незнакомому маршруту. Свыше 50 км в условиях атаки ДРГ, применения беспилотников на колонны - и все это с учетом опыта СВО.

"Главнокомандующий каждый день держит на личном контроле порядок проведения данной проверки, заслушивает государственного секретаря об особенностях, о том, как личный состав справляется с полученными задачами, дает соответствующие указания", - заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

Госсекретарь также акцентировал внимание на особенностях нынешней проверки. Выработана новая система, в ходе которой Президент напрямую, минуя Министерство обороны, приводит в боевую готовность воинские части.

"Через государственного секретаря Совета безопасности было вручено распоряжение командиру механизированной бригады на приведение воинской части в боевую готовность", - рассказал Александр Вольфович.

Он особо отметил, что министр обороны, конечно, отслеживает данные мероприятия, но никак не может повлиять на ход проверки. И добавил: "Президент на самом жестком контроле держит ход проверки".