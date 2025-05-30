Масштабный велопраздник "Viva Ровар" пройдет 31 мая в Минске

На двухколесном по проспекту Победителей - 31 мая пройдет масштабный велокарнавал "Viva Ровар". Массовый заезд, который стартует в 15:00, по одной из главных транспортных артерий Минска - его кульминация.

Уже с самого утра минчан и гостей столицы ожидает яркая и насыщенная культурно-развлекательная программа с различными зонами активностей, фуд-кортами и выступлениями звезд. Участники же велокарнавала смогут побороться за призы в 5 номинациях.

Алексей Иванов, директор велосипедного клуба "Минск":

"Мы расширили количество призов и подарков, поэтому уже это создаст совершенно новую атмосферу. У нас также подготовлена культурно-развлекательная программа".