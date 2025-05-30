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Масштабный велопраздник "Viva Ровар" пройдет 31 мая в Минске
На двухколесном по проспекту Победителей - 31 мая пройдет масштабный велокарнавал "Viva Ровар". Массовый заезд, который стартует в 15:00, по одной из главных транспортных артерий Минска - его кульминация.
Уже с самого утра минчан и гостей столицы ожидает яркая и насыщенная культурно-развлекательная программа с различными зонами активностей, фуд-кортами и выступлениями звезд. Участники же велокарнавала смогут побороться за призы в 5 номинациях.
Алексей Иванов, директор велосипедного клуба "Минск":
"Мы расширили количество призов и подарков, поэтому уже это создаст совершенно новую атмосферу. У нас также подготовлена культурно-развлекательная программа".
Обращаем внимание автолюбителей. В связи с проведением велозаезда будет ограничено движение всех транспортных средств с 14:00 до 17:00 по проспекту Победителей от улицы Ленина до улицы Мельникайте, а с 14:50 до 16:30 - по проспекту Победителей от улицы Мельникайте до улицы Нарочанской.