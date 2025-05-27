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Масштабный велосипедный праздник пройдет в Минске
Дорогу велосипедистам. 31 мая в центре столицы пройдет грандиозный праздник. Для всех велолюбителей хорошо знакомый велокарнавал "Viva Ровар". Место сбора - у Дворца спорта. Главное, не забыть прихватить с собой велосипед и хорошее настроение. История "Viva Ровара" началась 10 лет назад, а предыдущий велокарнавал проходил в рамках Минской международной велосипедной недели 6 лет назад и собрал рекордные 30 тысяч участников. После проект приостановил свою деятельность из-за пандемии. И вот долгожданное возвращение.
Главный заезд стартует в 15:00. Он пройдет по маршруту от Дворца спорта до "Минск-Арены" и обратно. Сам праздник продлится с 10 утра и до позднего вечера. Не будем забывать и о самых юных велосипедистах, для которых в первой половине дня пройдут полюбившиеся старты "Першага ровара". В них примут участие около 800 ребят.