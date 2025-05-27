Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаОбществоПрезидентПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХАрмияМолодежьОбразованиеНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Масштабный велосипедный праздник пройдет в Минске

Дорогу велосипедистам. 31 мая в центре столицы пройдет грандиозный праздник. Для  всех велолюбителей хорошо знакомый  велокарнавал "Viva Ровар". Место сбора - у  Дворца спорта. Главное, не забыть прихватить с собой велосипед и хорошее настроение.  История "Viva Ровара" началась 10 лет назад,   а предыдущий велокарнавал проходил в рамках Минской международной велосипедной недели  6 лет назад и собрал рекордные 30 тысяч участников. После  проект приостановил свою деятельность из-за пандемии. И вот долгожданное возвращение.

Главный заезд стартует в 15:00. Он  пройдет по маршруту  от Дворца спорта до "Минск-Арены" и обратно.  Сам праздник продлится с 10 утра и  до позднего вечера. Не будем забывать и о  самых юных велосипедистах, для которых в первой половине дня  пройдут полюбившиеся старты  "Першага ровара". В них примут участие около 800 ребят.

Viva Роварспорт