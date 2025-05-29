Масштабные испытания проходят на полигоне Лосвидо

Честь для людей в погонах - это не просто набор правил и норм. Это глубокое внутреннее убеждение, которое определяет поведение человека, его отношение к своей службе и окружающим. И, конечно, важно быть профессионалом в своем деле и постоянно совершенствовать свои навыки.

Масштабные испытания на право ношения знака "Доблесть и мастерство" проходят на полигоне Лосвидо. Пройти такой экзамен удается далеко не всем. А желающих немало. В том году их было около 90 военнослужащих из Сил специальных операций, Западного командования, Военной академии. Заслужить почетный знак попытались и представители вооруженных сил Казахстана. При этом наблюдали за всеми этапами еще и военные делегации из Китая, Вьетнама, Узбекистана.

Для любого военного автомат Калашникова как старый добрый друг. Впрочем боевое оружие не так легко держать в руках, когда за плечами марш-бросок в несколько десятков километров. В таких условиях поразить все заданные мишени за минуту - результат не отличный, но хороший. Оценка хуже - автоматический вылет из испытания.

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В этом году за право ношения на своей форме заветного грифона боролись около 90 бойцов из Сил специальных операций, Западного оперативного командования, военных курсантов. К слову, будущие офицеры также готовятся по программе спецназа. Но с 2017 года курсантам еще не удавалось взять заветный знак.

Александр Красновский, начальник кафедры факультета военной разведки Военной академии Беларуси:

"Для них это не просто значок, для них это символ победы в первую очередь над самим собой".

По его словам, для того, чтобы доказать это самому себе и постоять за товарищей, за факультет, и просто, чтобы получить этот знак, они очень много для этого сделали.

Состязания проходят в несколько этапов. Для начала военным предстоит показать свою готовность к испытаниям в теории, лишь затем начинается боевая работа. Физические нормативы, десантирование, ориентирование на незнакомой местности. К слову, уже на этом этапе часть претендентов отсеивается.

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Надо отметить, что знак "Доблесть и мастерство" - это не только оценка физической формы, но еще и силы духа, и воли бойца. И заслужить его большая награда и почет для любого военнослужащего.

Финальный этап испытания - спарринги с мастерами спорта по рукопашному бою. Сами военные говорят, что это проверка на мужика, испытание духа и воли.

Глеб Мильяненко прервал полосу неудач Военной академии и завоевал знак впервые за 8 лет.

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Глеб Мильяненко, курсант Военной академии Беларуси:

"Что касается самого сложного этапа, мне как курсанту, у которого маловато опыта в таких мероприятиях, как марш, боевая подготовка, для меня самым сложным в плане реализации был третий этап, то есть совершение 30-километрового марша, хотя по факту там было больше бега по азимутам и выход на пункт сбора после десантирования. В качестве подготовки самым сложным был второй этап - нормативы, потому что это тот этап, на котором даже твоя идеальнейшая подготовка не может гарантировать того, что не случится человеческий фактор и что-то не получится".

Те, кому удалось покорить этот рубеж, отмечают, что зачастую удача также влияет на результат. И кто-то добивается своей цели не с первой попытки.

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Военнослужащий Сил спецопераций ВС Беларуси:

"Этот знак очень такой серьезный, потому что тут идут все виды боевой подготовки. И это очень важно для себя и вообще для людей, которые сдают".

Как отметил командующий Силами специальных операций, это испытание показывает настоящих мужчин, воинов и специалистов.

Вадим Денисенко, командующий Силами спецопераций ВС Беларуси:

"Современная война покажет, что достигнуть результата можно, когда военнослужащий имеет очень высокую личную подготовку. Это испытание и направлено на то, чтобы мы могли оценить, проверить, насколько военнослужащий индивидуально готов выполнять задачу".