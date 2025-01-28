Масштабные планы: в Минске обновят 880 дворовых территорий

"Что касается детских игровых комплексов, мы также будем их устанавливать вместо оборудования, которое демонтируем. Также будет проводиться работа с населением. Жители могут принять участие в установке дополнительного игрового оборудования на свое усмотрение, которое им больше понравится , а мы будем осуществлять содержание и замену того, что есть во дворах, на более современное, красочное".