Масштабные планы: в Минске обновят 880 дворовых территорий

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В Минске продолжается благоустройство. Планы у столицы в 2025 году масштабные.
Более 180 домов ожидают капитального ремонта. Специалисты отремонтируют 880 дворов, акцент на создании безбарьерной среды. Заменят дорожное покрытие и тротуары, обновят игровое оборудование. Будет установлено свыше 500 современных комплексов
Анастасия Воробьева, заместитель гендиректора Минского городского жилищного хозяйства:
"Что касается детских игровых комплексов, мы также будем их устанавливать вместо оборудования, которое демонтируем. Также будет проводиться работа с населением. Жители могут принять участие в установке дополнительного игрового оборудования на свое усмотрение, которое им больше понравится , а мы будем осуществлять содержание и замену того, что есть во дворах, на более современное, красочное".
Масштабная модернизация коснется и минских парков. К маю завершится реконструкция парка Горького - появятся новые торговые павильоны и многофункциональные зоны отдыха, в парке имени Уго Чавеса - спортивные и детские площадки. В планах - строительство катка.