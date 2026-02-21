Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Масштабные реконструкции на "Линии Сталина": cуровая зима 1942 года и зной Афганистана 1980-х

В преддверии Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси сразу две знаковые вехи военной истории воссоздали на "Линии Сталина": битву под Москвой в 1942 году и бой в горах Афганистана в 1980-х.

21 февраля военно-театрализованное представление собрало зрителей со всей страны. Залпы оружия, армия боевой техники, военные сооружения - все для эффекта максимального погружения в те времена. В основе каждой постановки реальные подвиги Героев Советского Союза.

Страницы истории, названия глав которых - Великая Отечественная война и Афганская война, ожили на "Линии Сталина".

Линия Сталина

Первая часть реконструкции переносит в 1942 год, в битву под Москвой. В этом сражении сошлись более 3 млн человек, и именно здесь был сокрушен миф о непобедимости врага. Этот триумф Красной армии изменил исход всей войны. Реконструкция детально воссоздает один из этапов противостояния - Ржевско-Вяземскую операцию.

4 месяца сражений, тысячи погибших. Каждый шаг стоил многих жизней. Но благодаря стойкости и мужеству советских солдат немецкая армия была разгромлена.

Линия Сталина

Второй эпизод - о боях в Афганистане. Война длиной в 10 лет, унесшая тысячи жизней, стала одной из роковых страниц в истории и фактором распада великой страны.

Главная задача подобных военно-исторических мероприятий - детальная передача духа времени и характера боевых действий. На поле вышли более 100 участников и порядка 10 единиц военной техники.

Линия Сталина

Увидеть зрелищные представления своими глазами приехали люди со всех уголков Беларуси. За происходящим на поле боя с трепетом наблюдали и взрослые, и дети.

Программа включала в себя показательные выступления специалистов-кинологов со своими четвероногими бойцами. Гости смогли также попробовать солдатскую кашу, блины и травяной чай. Работали на площадке и интерактивные зоны: каждый желающий мог собрать, разобрать оружие и пострелять из него, принять участие в мастер-классах и проверить свои знания в исторической викторине.

Общество

23 ФевраляЛиния Сталина