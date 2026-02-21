Масштабные реконструкции на "Линии Сталина": cуровая зима 1942 года и зной Афганистана 1980-х

В преддверии Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси сразу две знаковые вехи военной истории воссоздали на "Линии Сталина": битву под Москвой в 1942 году и бой в горах Афганистана в 1980-х.

21 февраля военно-театрализованное представление собрало зрителей со всей страны. Залпы оружия, армия боевой техники, военные сооружения - все для эффекта максимального погружения в те времена. В основе каждой постановки реальные подвиги Героев Советского Союза.

Страницы истории, названия глав которых - Великая Отечественная война и Афганская война, ожили на "Линии Сталина".

Линия Сталина news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/530479b9-e6d4-4b5b-a316-137c03c06e30/conversions/b89f3a75-736d-4d23-9623-929adc7fbb87-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/530479b9-e6d4-4b5b-a316-137c03c06e30/conversions/b89f3a75-736d-4d23-9623-929adc7fbb87-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/530479b9-e6d4-4b5b-a316-137c03c06e30/conversions/b89f3a75-736d-4d23-9623-929adc7fbb87-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/530479b9-e6d4-4b5b-a316-137c03c06e30/conversions/b89f3a75-736d-4d23-9623-929adc7fbb87-xl-___webp_1920.webp 1920w

Первая часть реконструкции переносит в 1942 год, в битву под Москвой. В этом сражении сошлись более 3 млн человек, и именно здесь был сокрушен миф о непобедимости врага. Этот триумф Красной армии изменил исход всей войны. Реконструкция детально воссоздает один из этапов противостояния - Ржевско-Вяземскую операцию.

4 месяца сражений, тысячи погибших. Каждый шаг стоил многих жизней. Но благодаря стойкости и мужеству советских солдат немецкая армия была разгромлена.

Линия Сталина news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5bd23f63-51f7-41f8-8534-7e06ca1c65b6/conversions/65fa4c50-db11-4821-914c-c8cb4253cb7e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5bd23f63-51f7-41f8-8534-7e06ca1c65b6/conversions/65fa4c50-db11-4821-914c-c8cb4253cb7e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5bd23f63-51f7-41f8-8534-7e06ca1c65b6/conversions/65fa4c50-db11-4821-914c-c8cb4253cb7e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5bd23f63-51f7-41f8-8534-7e06ca1c65b6/conversions/65fa4c50-db11-4821-914c-c8cb4253cb7e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Второй эпизод - о боях в Афганистане. Война длиной в 10 лет, унесшая тысячи жизней, стала одной из роковых страниц в истории и фактором распада великой страны.

Главная задача подобных военно-исторических мероприятий - детальная передача духа времени и характера боевых действий. На поле вышли более 100 участников и порядка 10 единиц военной техники.

Линия Сталина news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6dcea8c4-23a5-45c9-89be-304a0dff549b/conversions/a58b3a49-9d3f-43c3-ac98-d6f176027d9f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6dcea8c4-23a5-45c9-89be-304a0dff549b/conversions/a58b3a49-9d3f-43c3-ac98-d6f176027d9f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6dcea8c4-23a5-45c9-89be-304a0dff549b/conversions/a58b3a49-9d3f-43c3-ac98-d6f176027d9f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6dcea8c4-23a5-45c9-89be-304a0dff549b/conversions/a58b3a49-9d3f-43c3-ac98-d6f176027d9f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Увидеть зрелищные представления своими глазами приехали люди со всех уголков Беларуси. За происходящим на поле боя с трепетом наблюдали и взрослые, и дети.