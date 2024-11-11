Мастер-классы, встречи и выставки. Расскажем, как проходит второй день "Марафон единства" в Бресте

Мастер-классы, знаковые встречи, квест, выставки. "Марафон единства" - второй день в Бресте. Мероприятия проходят на разных площадках. Главной же 21 декабря стала территория Ледового дворца.

Брест встречает "Марафон единства"

У Ледового дворца сегодня особенно оживленно. Большой праздник продолжает собирать тысячи гостей. Утром здесь прошел квест "Это все мое родное". Работают торговые точки и ряд экспозиций.

По традиции вместе с марафоном приезжает передвижная выставка Музея истории Великой Отечественной. Также свои лучшие разработки и вкуснейшую продукцию представляют предприятия первого региона. Знакомят гостей и с будущим Республиканским центром патриотического воспитания молодежи, который создают на Кобринском укреплении Брестской крепости.

Александр Заверач, замдиректора Брестского государственного областного центра молодежного творчества:

"На макете изображены все три очереди строительства. Если брать первую, то это казармы, помещения на 200 спальных мест. Прилегающая территория, которая включает зону палаточных лагерей, спортивную площадку, площадки для занятия единоборств. Начало функционирования планируется на начало следующего года".

"Гости праздника знакомятся с лучшими предприятиями первого региона, инфраструктурой области. И действительно, очень радостно видеть, что и дети, и взрослые, и все семьи сегодня посещают данный праздник. Потому что "Марафон единства" - это действительно народный праздник", - рассказал Евгений Басалай, представитель санатория "Солнечный".

Открытие значимых объектов, рабочие поездки, большие праздники, представлена здесь сегодня и выставка "Первый в Первом". Посвящена она 30-летию института Президентства.

Участники марафона поделились впечатлениями:

"Я считаю, что единство - это самое главное, что может быть. Потому что любой сплоченный коллектив, семья - это круг поддержки. Белорусы - очень сплоченный народ, единство - это вообще наше будущее".

"Программа марафона была очень насыщенной и интересной. Очень понравилось, великолепно".

"Выставки классные. Много всего интересного как для детей, так и для взрослых. Также дегустации разные. 38-я бригада приехала, кашей угостили".

"Очень клево, что в Брест приехали знаменитости. Интересно было посмотреть - не в телевизоре, а вживую. Своими глазами. Пофоткаться".

Гала-концерт "Время выбрало нас" смотрите в 18:45 на "Беларусь 1" и Videobel.by

Совсем скоро и кульминация "Марафона единства" - концерт "Время выбрало нас". Сцену организовали на ледовой арене.