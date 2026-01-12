МЧС Беларуси мониторит печное отопление у населения

Наличие пожарного извещателя, правильная эксплуатация печей, соблюдение всех мер безопасности - сотрудники МЧС Беларуси особенно активно мониторят домовладения.

Наибольшее внимание уделяют одиноко проживающим пожилым людям. Профилактика со стороны специалистов лишней точно не будет, ведь с наступлением морозов люди чаще топят печки, а их неисправность - нередкая причина пожаров.

Например, в деревне Ковердяки Брестского района у многих подключено газовое отопление, но и от печи сельчане не отказываются. Люди стараются держать ее в исправном состоянии, чтобы в любой момент можно было растопить.

"Отопление есть. Если я чувствую, что холодно, или знаю, что будет на ночь мороз, то топлю печку. Иной раз хочется так протопить, чтобы чувствовалось, что это печка. Растопила, а утром выбрала золу, снова затопила", - поделилась жительница д. Ковердяки Валентина Гайдучик.

Ирина Тукай, официальный представитель Брестского областного управления МЧС:

"С учетом сложившихся погодных условий, резкого понижения температуры мы проводим активную разъяснительную работу в домовладениях. Напоминаем, как сделать дом безопасным и не создать действиями пожароопасную ситуацию. Хотелось бы отметить, что в прошлом году в Брестской области произошло 180 пожаров из-за неправильной эксплуатации печей, устройств".