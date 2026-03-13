3.72 BYN
МЧС: подтопления паводковыми и талыми водами зафиксированы в 16 районах Беларуси
Автор:Редакция news.by
По данным МЧС, подтопления паводковыми и талыми водами зафиксированы в 16 районах четырех областей. В зону воздействия попали 18 жилых домов, 8 подвалов, 44 подворья и 11 хозпостроек.
На большинстве рек (бассейны Западной Двины, Днепра, Сожа, Березины, Припяти) сохраняется ледостав с полыньями и разводьями.
Наблюдается вода на льду. Ледоход зафиксирован на Припяти (участок Черничи - Мозырь) и Березине (Борисов).
В ближайшие дни ожидается дальнейший рост уровня воды. Спасатели предупреждают: выход на лед водохранилищ и озер категорически запрещен и представляет угрозу для жизни.