Медики Минщины и Минская епархия БПЦ подписали соглашение о сотрудничестве

Профсоюз медиков Минской области и Минская епархия Белорусской православной церкви подписали соглашение о сотрудничестве.

Стороны совместно запустят два благотворительных проекта. Один из них - "Диалог поколений", который охватит учащихся медицинских колледжей Борисова, Молодечно и Слуцка. В программе - встречи с опытными специалистами, лекции с представителями церкви. Второе направление - "Территория добра" - помощь одиноким пожилым людям и ветеранам медицинского труда.

Иерей Роман Артемов, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской православной церкви:

"Всегда возникает вопрос, как привлечь молодое поколение к тому, чтобы они помогали, были эмпатичными. Такие проекты и соглашения направлены именно на это, потому что основной целью данных проектов является привлечение молодых людей, которые готовятся стать медицинскими сотрудниками".