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Медики Минщины и Минская епархия БПЦ подписали соглашение о сотрудничестве
Профсоюз медиков Минской области и Минская епархия Белорусской православной церкви подписали соглашение о сотрудничестве.
Стороны совместно запустят два благотворительных проекта. Один из них - "Диалог поколений", который охватит учащихся медицинских колледжей Борисова, Молодечно и Слуцка. В программе - встречи с опытными специалистами, лекции с представителями церкви. Второе направление - "Территория добра" - помощь одиноким пожилым людям и ветеранам медицинского труда.
Иерей Роман Артемов, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской православной церкви:
"Всегда возникает вопрос, как привлечь молодое поколение к тому, чтобы они помогали, были эмпатичными. Такие проекты и соглашения направлены именно на это, потому что основной целью данных проектов является привлечение молодых людей, которые готовятся стать медицинскими сотрудниками".
Церемония подписания соглашения прошла в храме Всех Святых. Напомним, осенью 2024 года в рамках чествования молодых специалистов здесь заложили капсулу с землей с мест захоронения медработников, погибших в годы Великой Отечественной войны.