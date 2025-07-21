Медведева: Указом Президента снижается отчетная нагрузка на ведомства

Президент Беларуси подписал указ, который направлен на совершенствование отчетности со стороны ведомств. Новации продиктованы Директивой № 11 по усилению исполнительской дисциплины для формирования эффективной системы управления государственными данными с использованием цифровых технологий и правоприменительной практикой. Координатором по сбору и обработке информации является Межведомственный совет при Белстате. О главных новациях в "Панораме" рассказала председатель Комитета Инна Медведева.

"Речь идет об оптимизации отчетности, недублировании показателей, а также о том, чтобы информация собиралась одноразово, но при этом действовал принцип многократности ее использования. Теперь этими вопросами будет заниматься Межведомственный совет по управлению государственными данными. Будет проводиться инвентаризация всех информационных ресурсов государственных органов, которые содержат информацию о тех или иных показателях деятельности", - отметила Инна Медведева.

Совет будет заниматься тем, что будет рассматривать состав, структуру и детализацию данных показателей, это касается ведомственной отчетности и разовых запросов. Ведомственная отчетность собирается органами государственного управления в рамках своей компетенции, и те показатели, которые они собирают, как правило, не дублируются статистической отчетностью.

"Главой государства поставлена задача максимально сократить отчетную нагрузку на респондентов (юридические лица и граждане) и сделать ее в электронном формате. При этом ее количество должно быть оптимальным. Она не должна загружать юридических лиц, граждан", - отметила Инна Медведева.

Как отметила председатель Национального статистического комитета, переход на безбумажное предоставление любой отчетности нужно обеспечить в течение года. Статистические данные уже давно собираются таким образом. Теперь это требование распространяется и на другие виды отчетности.