Мелешко рассказала, какую продукцию можно приобрести на выставке "Белагро"

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С 3 по 7 июня в Минском международном выставочном центре проходит выставка "Белагро". В "Актуальном интервью" начальник главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Ксения Мелешко рассказала, что покажут на выставке.

"Это будет глобальная выставка, на которой презентуют даже продукты питания на закрытой площадке. На открытой площадке представит свои новинки Министерство промышленности Беларуси", - отметила эксперт.

Также покажут свою продукцию тепличные хозяйства, концерн "Беллегпром", при этом ее можно будет приобрести. Это касается "Мерча Первого", Оршанского льнокомбината. Презентуют свою продукцию ремесленники. "Будет интересная локация Рыбацкая деревня, где любой посетитель сможет попробовать продукцию из белорусской рыбы, например, уху. Будет экспозиция и с животными", - рассказала Ксения Мелешко.