Мемориальный комплекс в деревне Полоневичи Дзержинского района пополнился новыми объектами

К 85-летию начала Великой Отечественной войны карту памяти деревни Полоневичи дополнили несколько новых символичных объектов.

В знак скорби о жертвах геноцида и земляках, пропавших без вести на дорогах войны, жители населенного пункта устраивают вечера памяти, встречаются со свидетелями Великой Отечественной войны и увековечивают имена неизвестных воинов.

"Открываются две новые памятные плиты. Одна из них посвящена жертвам геноцида - таких пять человек в нашей деревне. Два человека сгорели в пламени войны в годы оккупации, которая была у нас в деревне с 1941 года по 1944 год. Вторая плита посвящена тем людям, которые ушли на фронт воевать и не вернулись либо пропали без вести", - поделилась староста деревни Полоневичи Наталья Губич.

Наталья Губич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/895a87de-7fa3-49b7-9b1c-246c2d0cf72f/conversions/69162567-88ce-44d0-a2f9-c4ce28431b69-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/895a87de-7fa3-49b7-9b1c-246c2d0cf72f/conversions/69162567-88ce-44d0-a2f9-c4ce28431b69-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/895a87de-7fa3-49b7-9b1c-246c2d0cf72f/conversions/69162567-88ce-44d0-a2f9-c4ce28431b69-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/895a87de-7fa3-49b7-9b1c-246c2d0cf72f/conversions/69162567-88ce-44d0-a2f9-c4ce28431b69-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Я со своей большой семьей ежегодно посещаю мероприятия, приуроченные памяти Великой Отечественной войны. И я, как представитель молодежи, хочу своим примером показать ребятам, как важно помнить и чтить память людей, защищавших нашу Родину", - рассказала участница митинга-реквиема Диана Васякина.

Диана Васякина news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/00f655f4-776a-4f72-b18d-85ce7ec3a8c2/conversions/edaf7281-8abb-4fb9-8a80-eae077512478-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/00f655f4-776a-4f72-b18d-85ce7ec3a8c2/conversions/edaf7281-8abb-4fb9-8a80-eae077512478-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/00f655f4-776a-4f72-b18d-85ce7ec3a8c2/conversions/edaf7281-8abb-4fb9-8a80-eae077512478-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/00f655f4-776a-4f72-b18d-85ce7ec3a8c2/conversions/edaf7281-8abb-4fb9-8a80-eae077512478-xl-___webp_1920.webp 1920w