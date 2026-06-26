3.77 BYN
2.82 BYN
3.19 BYN
Мемориальный комплекс в деревне Полоневичи Дзержинского района пополнился новыми объектами
К 85-летию начала Великой Отечественной войны карту памяти деревни Полоневичи дополнили несколько новых символичных объектов.
В знак скорби о жертвах геноцида и земляках, пропавших без вести на дорогах войны, жители населенного пункта устраивают вечера памяти, встречаются со свидетелями Великой Отечественной войны и увековечивают имена неизвестных воинов.
"Открываются две новые памятные плиты. Одна из них посвящена жертвам геноцида - таких пять человек в нашей деревне. Два человека сгорели в пламени войны в годы оккупации, которая была у нас в деревне с 1941 года по 1944 год. Вторая плита посвящена тем людям, которые ушли на фронт воевать и не вернулись либо пропали без вести", - поделилась староста деревни Полоневичи Наталья Губич.
"Я со своей большой семьей ежегодно посещаю мероприятия, приуроченные памяти Великой Отечественной войны. И я, как представитель молодежи, хочу своим примером показать ребятам, как важно помнить и чтить память людей, защищавших нашу Родину", - рассказала участница митинга-реквиема Диана Васякина.
Братская могила, где покоятся более сотни военнослужащих Красной Армии, мемориал в память о ветеранах-односельчанах и новые символы скорби, установленные на месте, где шли самые ожесточенные бои - теперь все эти объекты объединены в единый мемориальный комплекс "Память".