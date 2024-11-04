Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств

Беларусь призывает всех, кто обязан, взять на себя бремя исторической ответственности - вносить посильный вклад в решение вопросов климатической безопасности. Усилить поддержку развивающихся стран и государств с переходной экономикой. Реально действовать, а не высказывать озабоченности и вести политику двойных стандартов.

Как отмечают эксперты, решение глобальных задач по борьбе с изменениями климата невозможны в условиях санкций и ограничений.

Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам:

"Экологическая повестка, некогда поднятая Западом на щит, превратилась в фикцию. Западные программы, западные тренды не решают реальных экономических и экологических проблем, а саботируют их. Нужно в связи с этим отказаться от старых подходов, понять, что Запад не имеет каких-то глобальных гуманитарных интересов, а ищет новые направления для колонизации новых государств. Нам, если мы хотим решать экологические проблемы, нужно подходить к ним с нуля, реально без учета идеологического диктата Запада, самим решать, какие проблемы есть, как их можно решить, на что человек может повлиять, а на какие глобальные изменения природы вынужден реагировать и адаптироваться".

А. Стариков: Многополярность способствует движению к климатической стабильности

Андрей Стариков, политолог, руководитель информагентства Baltnews: