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Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Беларусь призывает всех, кто обязан, взять на себя бремя исторической ответственности - вносить посильный вклад в решение вопросов климатической безопасности. Усилить поддержку развивающихся стран и государств с переходной экономикой. Реально действовать, а не высказывать озабоченности и вести политику двойных стандартов.
Как отмечают эксперты, решение глобальных задач по борьбе с изменениями климата невозможны в условиях санкций и ограничений.
Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам:
"Экологическая повестка, некогда поднятая Западом на щит, превратилась в фикцию. Западные программы, западные тренды не решают реальных экономических и экологических проблем, а саботируют их. Нужно в связи с этим отказаться от старых подходов, понять, что Запад не имеет каких-то глобальных гуманитарных интересов, а ищет новые направления для колонизации новых государств. Нам, если мы хотим решать экологические проблемы, нужно подходить к ним с нуля, реально без учета идеологического диктата Запада, самим решать, какие проблемы есть, как их можно решить, на что человек может повлиять, а на какие глобальные изменения природы вынужден реагировать и адаптироваться".
А. Стариков: Многополярность способствует движению к климатической стабильности
Андрей Стариков, политолог, руководитель информагентства Baltnews:
"Взаимное доверие и уважение - это необходимые условия. И горизонтально, не ущемляя никого, только так в этой дискуссии возможен прогресс. Поэтому на самом деле климатическая стабильность абсолютно также увязана с движением к многополярности и полицентричности международных отношений, как и вопрос глобальной безопасности, потому что в конечном случае климат - это тоже одно из измерений темы глобальной безопасности и этой проблематики".
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