Мэр столицы Манагуа поделилась впечатлениями о Беларуси в День Победы

У стелы "Минск - город-герой" необычная гостья из Центральной Америки Никарагуа - мэр столицы Манагуа. Она впервые в Беларуси и поделилась впечатлениями в такой знаковый день (видео).

"В мой первый визит, я смогла прочувствовать атмосферу этого города. Это атмосфера спокойствия, это атмосфера умиротворения, это мирная атмосфера, и в этом городе очень уважают семью. Это чувствуется. Атмосфера спокойствия и созидания. И, возможно, именно эта атмосфера способствует тем социальным изменениям, улучшениям, которые видны в каждом кусочке города Минска".