Мэр Витебска: Нужно вдохнуть Великую Победу в нынешнее поколение
Витебск 9 Мая празднует, несмотря на пасмурную погоду. Северная столица вся в цвету. И надо сказать, что это все благодаря одному человеку.
"Мы основательно готовились ко Дню Победы. В принципе Витебск - это культурный город, столица "Славянского базара". Мы делали акцент на благоустройство. Во-первых, ко Дню Победы проведено много мероприятий. Это и тематические наземные конструкции, их, наверное, несколько десятков, разного рода пилоны, планшеты, бигборды. Большое количество информации для того, чтобы вдохнуть эту нашу Великую Победу в молодежь, в нынешнее поколение", - рассказал глава Витебского городского исполнительного комитета Алексей Михайлович Героев.
Город очень серьезно пострадал в годы Великой Отечественной войны (97 % было уничтожено). Он буквально восстал из пепла, из руин.
"Действительно город был практически разрушен в годы Великой Отечественной войны. И когда войны-освободители зашли в город, город встречало только 118 воинов. Сегодня город динамично развивается, как и вся наша страна. Преображается, застраиваются новые микрорайоны. Это и жилищная застройка, это и социальная сфера. Сегодня мы преуспеваем в инфраструктуре. В прошлом году мы заасфальтировали более 185 тыс. кв. м", - такие цифры привел глава города.
Михайлович Героев также отметил, что на сегодняшний день сформирован ряд программ, которые определяют выполнение отдельных мероприятий по инженерной, транспортной инфраструктуре, остановочные пункты. Это и праздничная иллюминация, и элементы уличной дорожной сети, т. е. все будет преображаться и модернизироваться.