"Место для жизни": Борисов - исторический город с богатым наследием

Этот город лучше всех помнит о наполеоновском походе. Бесчисленные памятники истории - в масштабных монументах под открытым небом и в музеях. Борисов - город, в котором гордятся своей почти тысячелетней историей.

А еще это город промышленников и крупнейших предприятий. Здесь производят автомобили под брендом "Сделано в Беларуси", а всего работает больше 50 заводов и фабрик, продукция которых ценится во всей стране. Инновационные технологии - на пользу горожанам. Развитие инфраструктуры и социальной сферы - для комфорта.

"Борисов - мой родной город. Я здесь родилась, выросла, работаю. Здесь родились мои дети, проживают самые близкие и родные для меня люди, - рассказывает старший научный сотрудник Борисовского объединенного музея Елена Шилова. - Въезжая в наш город, первое, что попадается на глаза, это наша знаменитая "Борисов-Арена". Это наш стадион, который был открыт в 2014 году. И он является стадионом для домашних тренировок нашего знаменитого футбольного клуба БАТЭ.

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Елена Шилова:

"Приглашаем всех гостей Борисова посетить наш объединенный музей, который рассказывает историю войны 1812 года. Здесь представлены настоящие экспонаты - экземпляры, рассказывающие о тех событиях. Например, французское ружье производства "Версаль". Также головной убор солдата русской армии. Примечателен он тем, что имеет необычную форму".

БАТЭ ассоциируется с нашим футбольным клубом, считает она. "Но это еще и одно из наших градообразующих предприятий. Борисовский завод электротракторного оборудования. Здесь трудится огромное количество молодых специалистов. Производят качественное оборудование, которое пользуется спросом не только у нас в городе, но и во всей республике. У нас насчитывается более 50 предприятий, где может трудиться любой житель города и получать достойную зарплату", - уверена жительница Борисова.

Елена Шилова:

"Борисов - город для жизни. Он растет, развивается. Появляются новые районы, развивается жилая инфраструктура. Совсем недавно, в 2022 году, в нашем городе была открыта многофункциональная детская больница, оборудованная по последнему слову техники. Также особое внимание уделяется жилью для многодетных семей. Ведь многодетные семьи - основа нашего государства. В новых микрорайонах появляются школы и сады, тоже оснащенные по последнему слову техники".

Борисов помнит и годы Великой Отечественной войны. К 80-летию освобождения Беларуси у нас была обновлена аллея героев. Было принято решение - такие памятные места украшать старинной брусчаткой, которая раньше лежала на улицах старого Борисова.