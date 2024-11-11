"Место для жизни": главный новогодний волшебник Беларуси показал свою сказочную резиденцию

Поместье белорусского Деда Мороза в Беловежской пуще. Сюда приезжают туристы из разных уголков планеты и начинают верить в чудеса. Отправляют корреспонденцию с самыми заветными желаниями, и они исполняются.

В проекте "Место для жизни" главный новогодний волшебник показал свою сказочную резиденцию.

Сказочное поместье - владения белорусского Деда Мороза.

Вот уже 20 лет белорусский Дед Мороз встречает гостей в своем сказочном поместье. И за это время его резиденцию в Беловежской пуще посетили миллионы людей практически из всех стран мира.

Для съемочной группы "Первого информационного" новогодний волшебник провел экскурсию по своим владениям и показал жилище - двухэтажный домик. "На первом этаже у меня находится тронный зал. Там я встречаю своих сказочных гостей. В другом окошке, на первом этаже, мой рабочий кабинет с ледяным камином. Там я сжигаю плохие поступки, которые перемалывает моя волшебная мельница. Ну и, конечно же, перебираю почту. А вот уже на втором этаже у меня спальня с большой дубовой кроватью, гардероб мой. Там очень много нарядов. На каждую пору года свой наряд. Так что каждый может приехать в любой день и увидеть меня", - рассказал Дедушка Мороз.

Кстати, в его дом не каждый может зайти. По словам волшебника, чтобы он не растаял, в жилище поддерживается специальная температура - минус 273 градуса! Поэтому каждый, кто войдет, моментально превращается в сосульку. По этой причине своих гостей Дед Мороз встречает на крыльце.

"Здравствуй, Дедушка Мороз. Мы тебя очень ждем на праздник. Желаем тебе силы, чтобы ты был бодрым, здоровым"

Письма главный новогодний персонаж получает ежедневно в течение всего года. Естественно, наибольшее их количество приходит ближе к зимним праздникам. Ну а в целом за год Дед Мороз получает более 20 тыс. писем. Каждое он старается прочесть и каждому написавшему старается ответить.

Волшебник признался, что уже присмотрел себе местечко для своего нового домика прямо у новогодней елочки. Как он будет выглядеть - это пока секрет. "Но единственное, что могу сказать, что мои посетители, мои гости смогут побывать у меня в домике и посмотреть, как я живу. И каждый найдет себе комнату по душе", - рассказал Дедушка Мороз.

Беловежскую пущу он выбрал, потому что это действительно волшебный, сказочный лес. Здесь чувствуется многовековая сила. Конечно же, лес очень красив. Он очень нравится Деду Морозу. "Ну и что меня, конечно же, зацепило, - это то, что на территории начали возрождаться зубры, символ не только Беловежской пущи, но и всей Беларуси", - признался волшебник.