Богатое историческое наследие, вдохновляющая природа, впечатляющие виды белорусского Полесья. Чечерск. Его часто называют городом князей и королев.

Современный город пропитан особым духом истории, местные жители гордятся и бережно хранят шедевры архитектурного наследия.

Место силы, вдохновения и самореализации. Так здешние жители называют родной и любимый город. Предлагаем пройтись по улицам Чечерска - древнего и современного - вместе с начальником отдела Чечерской центральной районной больницы Валентином Гарбузовым.

Валентин Гарбузов, начальник отдела Чечерской центральной районной больницы:

"Моя родина - Чечерск. Древнейший город Беларуси ведет летоисчисление с 1159 года. Небольшому и уютному городу есть что показать туристам и есть чем гордиться".

Почти в первозданном виде сохранилась Замковая гора - немой свидетель былого величия этого края. Сейчас это одна достопримечательностей города, излюбленная локация туристов. Существовал замок как минимум до конца 18 века. Позже граф Чернышев построил на этом месте дворец в стиле неоготики.

Большие преобразования связаны с именем графа Чернышева. При нем появился уникальный архитектурный ансамбль. Три православных храма (два из которых разрушили во времена гонений на церковь), католический костел и каменная ратуша с пятью башнями в стиле классицизма и неоготики.

Ратуша - самое высокое сооружение в городе и его главное украшение. В наши дни здесь располагается историко-этнографический музей. Сейчас здание переживает реставрацию.

Спасо-Преображенская церковь - одно из четырех культовых сооружений, построенных по заказу того же графа Чернышева. Памятник эпохи классицизма. В 1793 году на церемонии освящения была сама Екатерина Великая. Двухъярусный круглый храм-ротонда, единственный в Беларуси. В алтаре хранится копия иконы 17-го века.

Чечерск часто называют городом князей и королев. Здешнюю усадьбу в разные годы посещали царственные особы. Екатерина II, Николай первый и Александр второй. Также останавливался Александр Пушкин - по пути в ссылку на юг и обратно.

Было время, когда из Чечерска летала гражданская авиация. О тех временах напоминает реактивный самолет ТУ-124. На нем проходили подготовку штурманы. Туристы с удовольствием фотографируются на фоне учебной машины.

Чечерск современный живет, развивается, хорошеет. Строится жилье, обновляются производства. Созданы все условия для ведения бизнеса. Совершенствуется социальная инфраструктура.

К 850-летию города построили амфитеатр. Позже - спортивную площадку Бонфесто. Модернизировали городской бассейн. Более современными стали стадионы для занятий спортом.