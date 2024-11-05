Богатое историческое наследие, вдохновляющая природа, впечатляющие виды белорусского Полесья. Чечерск. Его часто называют городом князей и королев.
Современный город пропитан особым духом истории, местные жители гордятся и бережно хранят шедевры архитектурного наследия.
Место силы, вдохновения и самореализации. Так здешние жители называют родной и любимый город. Предлагаем пройтись по улицам Чечерска - древнего и современного - вместе с начальником отдела Чечерской центральной районной больницы Валентином Гарбузовым.
Валентин Гарбузов, начальник отдела Чечерской центральной районной больницы:
"Моя родина - Чечерск. Древнейший город Беларуси ведет летоисчисление с 1159 года. Небольшому и уютному городу есть что показать туристам и есть чем гордиться".
Почти в первозданном виде сохранилась Замковая гора - немой свидетель былого величия этого края. Сейчас это одна достопримечательностей города, излюбленная локация туристов. Существовал замок как минимум до конца 18 века. Позже граф Чернышев построил на этом месте дворец в стиле неоготики.
Большие преобразования связаны с именем графа Чернышева. При нем появился уникальный архитектурный ансамбль. Три православных храма (два из которых разрушили во времена гонений на церковь), католический костел и каменная ратуша с пятью башнями в стиле классицизма и неоготики.
Ратуша - самое высокое сооружение в городе и его главное украшение. В наши дни здесь располагается историко-этнографический музей. Сейчас здание переживает реставрацию.
Спасо-Преображенская церковь - одно из четырех культовых сооружений, построенных по заказу того же графа Чернышева. Памятник эпохи классицизма. В 1793 году на церемонии освящения была сама Екатерина Великая. Двухъярусный круглый храм-ротонда, единственный в Беларуси. В алтаре хранится копия иконы 17-го века.
Чечерск часто называют городом князей и королев. Здешнюю усадьбу в разные годы посещали царственные особы. Екатерина II, Николай первый и Александр второй. Также останавливался Александр Пушкин - по пути в ссылку на юг и обратно.
Было время, когда из Чечерска летала гражданская авиация. О тех временах напоминает реактивный самолет ТУ-124. На нем проходили подготовку штурманы. Туристы с удовольствием фотографируются на фоне учебной машины.
Чечерск современный живет, развивается, хорошеет. Строится жилье, обновляются производства. Созданы все условия для ведения бизнеса. Совершенствуется социальная инфраструктура.
К 850-летию города построили амфитеатр. Позже - спортивную площадку Бонфесто. Модернизировали городской бассейн. Более современными стали стадионы для занятий спортом.
"Нам, жителям небольшого Чечерска, по душе размеренный ритм жизни, ощущение свободы и романтики. Древний и современный, тихий, уютный и комфортный Чечерск - наше место для жизни", - уверен Валентин Гарбузов.