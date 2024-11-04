"Место для жизни": за какими впечатлениями едут в Кореличский район туристы и молодые специалисты

Если хочешь жить в красивой стране - начни с себя. В разных районах государство старается создать все условия для самореализации: где-то получается лучше, где-то похуже - но, главное, работа ведется. В западном регионе Беларуси идет перезагрузка АПК: модернизируются устаревшие и строятся новые комплексы. Деньги идут на обновление, продуктивность и современные стандарты: ведь около 70 % молочной продукции сегодня отправляется на экспорт.

Сельское хозяйство лидирует в доле выручки и в Кореличском районе. Здесь же большой потенциал видят в туристической сфере. Известны эти места в первую очередь благодаря Мирскому замку.

Но только ли за впечатлениями приезжают и выбирают для жизни кореличские просторы?

Центр художественного ткачества, столица тяжелой атлетики. И, конечно, жемчужина белорусской архитектуры - все это о Кореличском районе.

Небольшой хутор Тиневичи - как раз тот случай, когда белорусская деревня на новый лад. Около 16 лет назад жителей здесь почти не осталось. Один предприниматель решил возродить место, где тишина природных просторов и белорусская кухня. А познать этот "деревенский дзен" приезжают туристы из разных уголков мира.

Павел Жук, директор крестьянского хозяйства:

"Основной наш клиент - семейные пары. Гости, которые ищут уединения. Бывают и бабушки, и дедушки, которые ностальгируют по деревне, которые живут в городах, а раньше жили в деревне. Лодки у нас, велосипеды, есть небольшое поле для гольфа. Туалет, душ, маленькая кухня. Питание есть в деревне".

Есть много разных животных, рассказывает Павел Жук. Гостям разрешают покормить их. "Еще у нас гуси есть, куры, лошадка. Чтобы быт был, как у бабушки в деревне", показывает он.

"Как у бабушки в деревне" ощущаешь себя и в Доме ремесел. В свое время в Кореличах работали суконные мануфактуры, прославился поселок производством гобеленов и поясов. А сегодня орнамент ложится в стройные ряды, солома сплетается в объемные изделия. Так, в небольшом зале красуются работы местных умельцев.

Юлия Бояренко, завотделом ремесленной деятельности Кореличского дома ремесел:

"Соломоплетение - самое популярное на сегодняшний день. Мы проводим экскурсии, экскурсионных групп у нас много (взрослые, детские). Показать, какие ремесла есть".

А коллекция "Родом из детства" в одной из кореличских школ. Елена - учитель начальных классов, но уже четвертый год создает сказочных малышей. Игрушки на елку всего из двух основных ингредиентов - клея и ваты. Оживляет их с помощью акриловых красок и... щепотки души.

Елена Безмен, учитель начальных классов СШ № 2 г. п. Кореличи:

"Я добавляю эмоции, если мне надо показать грустного, веселого человечка. Внутри каждой игрушки - проволочный каркас, фольга, вата, клей ПВА. Когда смотришь на такую игрушку, какой-то уют и возвращаешься в детство. Вспоминаешь, когда родители украшали стеклянными игрушками, единственная ватная - был большой Дед Мороз. Когда рассказываешь стишок, а потом чудесным образом на руке Деда Мороза появляется конфета. Вот эти моменты душевного праздника и доброты остаются на всю жизнь".

А в хозяйстве "Малюшичи" подходят к делу с душой и предприимчивостью. В основе - мясо-молочное и зерновое направления. Но около двух лет назад на территории появилась и мини-пекарня. Для нее переформатировали пустующее здание магазина.

"Сейчас ставим "мужской" хлеб. Здесь и определенная температура, и определенное время именно на этот хлеб. Мужской, потому что темный, в нем большое содержание лука", - рассказывает работница пекарни.

Еще с овсяными хлопьями, семечками, морковью, шпинатом. Около 40 видов продукции в ассортименте. И хоть производство небольшое, это, скорее, плюс, чем минус, ближе к покупателю, более чутко и быстро реагируют на запросы. Поэтому местные шедевры пекарного искусства знают даже за пределами Кореличского района.

Елена Бояронок, старший пекарь КСУП "Малюшичи":

"Сдобы у нас 15 наименований: со сметаной, с творогом, джемы разнообразные. Булочка новая "Чешский восторг" - шоколад с вишней идет. Хлеб "Краковский" - 4 тыс. штук в месяц производят".

По соседству с пекарным производством - кафе и столовая.

Кристина Щара, директор КСУП "Малюшичи":

"Есть столовая, где кормим не только своих работников, но и всех желающих. Комплекс обедов - 7 белорусских рублей. У нас есть мясное направление. Абердино-ангусы есть. В столовой есть мясорубка, выпекаем беляши. Мы хотим выпекать и реализовывать во все сети АЗС. Выручка от хлебобулочных изделий - текучие деньги, когда хозяйство может что-нибудь приобрести".

Татьяна Андрейчик, пекарь КСУП "Малюшичи":

"В хозяйстве есть прекрасная баня. Дом культуры в нашем хозяйстве, проходят праздники, концерты, проходил недавно праздник льна. Весело, интересно. Почему бы не жить в Кореличском районе?"

И правда, ведь выгодно сочетаются не только условия труда и отдыха. В доле выручки района - 75 % занимает сельское хозяйство. Строят молочно-товарные комплексы, не отстают и по производству сахарной свеклы, картофеля, кормов. Подтягивают промышленность - флагман - льнозавод. Также точка роста района - туризм. Кроме экскурсий по Мирскому замку, предлагают экопрогулки и маршруты по дорогам военной истории, но и это еще не все.

Андрей Гордей, председатель Кореличского райисполкома:

"Проведена реконструкция котельной, благоустройство пешеходных дорожек. Планируем провести модернизацию под жилой дом. В 2024 году проведены работы по модернизации рентген-кабинета. В 2025-м ожидаем порядка 9 молодых специалистов-врачей".

В районе укрепляют не только социально-экономический корсет, но и мышечный - в спорткомплексе, где "ограняют" будущих чемпионов с девяти лет.

Святослав Полуян, тренер-преподаватель по тяжелой атлетике ДЮСШ Кореличского района:

"За мою жизнь тренерскую 17 девочек стали мастерами спорта. Два спортсмена международного класса из Кореличского района. Один по гирям, второй - по штангам".

Подтягиваются в район и молодые специалисты.

Максим Кохан, тренер-преподаватель по тяжелой атлетике ДЮСШ Кореличского района:

"Условия труда нравятся, хорошие. Новый зал. Я всегда хотел вернуться на родину, потому что мне нравится, где я живу".

Зал по соседству, где пируэты уже от серебряного возраста.

Людмила Говша, жительница Кореличского района:

"Я уже три года хожу на занятия. Мы тут отдыхаем, мы ждем этих дней, наслаждаемся и друг друга подбадриваем. Участвуем во всех мероприятиях".