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Мезенцев: Победа в ВОВ - уникальный пример героизма народа
На полях Высшего госсовета Союзного государства обсуждали важные темы: экономику, военно-промышленный комплекс, энергетику. Почему наравне с этим рассматривали и подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассказал Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Победа в Великой Отечественной войне - уникальная по масштабу победа, пример героизма народа и пример, скрепляющий историю Отечества.
Госсекретарь упомянул два значимых совместных проекта Беларуси и России. "Началась работа по реставрации, музеефикации сооружения Брестской крепости. Это знак того, что мы с огромным уважением и памятью относимся к подвигу защитников Брестской крепости, которые первые встретили врага 22 июня 1941 года. Это символ системного отношения в защиту исторической правды и памяти", - обозначил он.
По инициативе Совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России уже с января 2025 года планируется выделить 100 млн российских рублей на музеефикацию мемориального комплекса на Буйничском поле в Могилевской области в память о тех, кто погибал, защищая рубежи на Могилевщине.
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