ОбществоПрезидентПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииВ миреСпортКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Мезенцев: Победа в ВОВ - уникальный пример героизма народа

На полях Высшего госсовета Союзного государства обсуждали важные темы: экономику, военно-промышленный комплекс, энергетику. Почему наравне с этим рассматривали и подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассказал Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Победа в Великой Отечественной войне - уникальная по масштабу победа, пример героизма народа и пример, скрепляющий историю Отечества.
Дмитрий Мезенцев

Госсекретарь упомянул два значимых совместных проекта Беларуси и России. "Началась работа по реставрации, музеефикации сооружения Брестской крепости. Это знак того, что мы с огромным уважением и памятью относимся к подвигу защитников Брестской крепости, которые первые встретили врага 22 июня 1941 года. Это символ системного отношения в защиту исторической правды и памяти", - обозначил он.

По инициативе Совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России уже с января 2025 года планируется выделить 100 млн российских рублей на музеефикацию мемориального комплекса на Буйничском поле в Могилевской области в память о тех, кто погибал, защищая рубежи на Могилевщине.

Великая Отечественная войнаДмитрий МезенцевВысший госсовет СГ

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все