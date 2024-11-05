Мезенцев: Победа в ВОВ - уникальный пример героизма народа

На полях Высшего госсовета Союзного государства обсуждали важные темы: экономику, военно-промышленный комплекс, энергетику. Почему наравне с этим рассматривали и подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассказал Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Победа в Великой Отечественной войне - уникальная по масштабу победа, пример героизма народа и пример, скрепляющий историю Отечества. Дмитрий Мезенцев

Госсекретарь упомянул два значимых совместных проекта Беларуси и России. "Началась работа по реставрации, музеефикации сооружения Брестской крепости. Это знак того, что мы с огромным уважением и памятью относимся к подвигу защитников Брестской крепости, которые первые встретили врага 22 июня 1941 года. Это символ системного отношения в защиту исторической правды и памяти", - обозначил он.