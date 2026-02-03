3.73 BYN
Между регионами Беларуси и России могут запустить "Ласточки" или "Финисты"
Автор:Редакция news.by
Между регионами Беларуси и России могут запустить "Ласточки" или "Финисты", сообщает российский Минтранс. Пригородное сообщение будет беспересадочным. Пока же между Смоленском (с российской стороны), Витебском и Оршей (с белорусской) открыты два трансграничных маршрута. Но пассажирам приходится делать пересадку. С апреля эти маршруты планируют сделать беспересадочными. В дальнейшем хотят также запустить маршруты Великие Луки - Витебск, Великие Луки - Полоцк и Брянск - Гомель.
Примечательно, что на всем протяжении поездки будут сохраняться льготы, которые действуют как в Беларуси, так и в России.