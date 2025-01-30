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Между Вьетнамом и Беларусью с 30 января начнет работать безвиз
30 января вступает в силу белорусско-вьетнамское соглашение о взаимной отмене виз для владельцев национальных паспортов.
В соответствии с этим межгосударственным актом наши сограждане теперь смогут находиться на территории Вьетнама до 30 дней без получения дополнительных разрешений. Аналогичное право, но уже в отношении нашей страны, получают граждане Вьетнама.
Общая продолжительность такого пребывания должна составлять не более 90 дней в году, при намерении выбрать весь этот срок без визы вы должны будете выехать и въехать во Вьетнам по меньшей мере два раза.
Белорусам, которые желают непрерывно провести в этой стране больше чем 90 дней, необходимо получить электронную визу.