Между Вьетнамом и Беларусью с 30 января начнет работать безвиз

30 января вступает в силу белорусско-вьетнамское соглашение о взаимной отмене виз для владельцев национальных паспортов.

В соответствии с этим межгосударственным актом наши сограждане теперь смогут находиться на территории Вьетнама до 30 дней без получения дополнительных разрешений. Аналогичное право, но уже в отношении нашей страны, получают граждане Вьетнама.

Общая продолжительность такого пребывания должна составлять не более 90 дней в году, при намерении выбрать весь этот срок без визы вы должны будете выехать и въехать во Вьетнам по меньшей мере два раза.