Международная научно-практическая конференция, посвященная 80-летию Победы, проходит в Минске

Историческая правда и память спустя 80 лет. Наследники героев говорят о подвиге народов и о вкладе каждого в общую Победу.

В Минске проходит международная научно-практическая конференция. Среди спикеров присутствуют руководители музеев, историки, представители министерств, общественные деятели из Беларуси, России, дальнего и ближнего зарубежья. Тематический фокус - история Второй мировой войны, освобождение Красной Армией европейских стран, сохранение правдивых фактов о Великой Отечественной в музейных экспозициях и искусстве.

Дмитрий Шляхтин, первый замминистра культуры Беларуси:

"Эта тема является неотъемлемой частью нашей исторической памяти, нашего менталитета. Да, есть разные суждения, разные вопросы и подходы. Но мы таким образом отстаиваем свою позицию и пытаемся донести как можно более широкому кругу лиц ту историческую правду, которая нам известна".