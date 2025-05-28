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Международная научно-практическая конференция прошла в Полоцке
Полоцкая земля стоит у истоков нашей государственности. Многие смыслы и материальные ценности, созданные тогда, сегодня являются частью сознания белорусов и нашего богатого историко-культурного наследия.
Такое мнение прозвучало на международной научно-практической конференции в Полоцке. Участие в ней принимали более 300 человек. Говорили о значении традиционных духовных ценностей в развитии науки, культуры и образования.
900-летие Спасо-Евфросиниевского женского монастыря - повод для встречи ученых, академиков, историков и культурологов из Беларуси и России. К слову, уже в начале июня отпразднуем юбилей. А пока приоткрываем завесу тайны, как это будет.
Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:
"Ожидается визит патриарха Кирилла для участия 5 июня в праздновании этого юбилея. План мероприятий по празднованию в святой обители включает прежде всего мероприятия по духовно-нравственному просвещению, по воспитанию молодежи. Ведь важно, чтобы нашу историю знала прежде всего молодежь, чтобы она передавала из поколения в поколение".
Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:
"Это действительно знаковая дата. 9 веков. Это центр православия, это центр духовности, это центр просвещения. Это место, куда тянулись люди. И очень отрадно, что это место, наверное, достигло своего расцвета именно сейчас. Обитель живет, развивается, она по-прежнему является местом паломничества, местом, где люди ищут утешения. Но вот служение преподобной Евфросинии Полоцкой - это пример служения Богу, служения людям".
Полоцкая земля интересна по-своему исследователям, ученым и философам, ведь имеет яркие черты обособленности и своеобразия развития. Об этом в том числе на протяжении двух дней говорили участники конференции. Удачный симбиоз ученого сообщества и Белорусской православный церкви. Как результат - немалое количество находок, что тоже повод для гордости.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
"И сейчас наше время, когда раскрыты фрески в полноте древнего храма преподобной Евфросинии, когда проведена реставрация и храмы обновлены к празднованию. Вот это величие и внешнее, и красота духовная, они объединились. И, несомненно, будет очень благотворно сказываться на каждом человеке, который приходит в святую обитель".
Игуменья Евдокия, настоятельница Спасо-Евфросиниевского женского монастыря:
"С благодарностью Богу, с благодарностью Матери Преподобной Евфросинии встречаем эту дату. Сколько подвигов ради Господа! Сколько трудов, сколько добрых дел она в этой обители сотворила. И сейчас она пребывает нетленными мощами в своей святой обители. Тот храм, который она устроила в XII веке, сохранился до наших дней невредимым".
О полоцкой земле и истоках белорусской государственности продолжим говорить уже 5 июня.