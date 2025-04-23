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Международный автопробег стартовал в Витебске

Следственный комитет Беларуси организовал  международный автопробег в честь 80-летия Великой Победы.

5 мая мероприятие стартовало с площади Победы в Витебске. К сотрудникам СК по Витебской области присоединились их коллеги  из России -  Брянской и Смоленской областей. Участники автопробега возложили цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины.

Автопробег продолжит свой путь. По маршруту к колонне присоединятся следователи из других регионов страны. Участники акции посетят мемориальный комплекс в Орше, а также памятные места в Могилевской и Гомельской областях.

День Победыавтопробег