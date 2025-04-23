Международный автопробег стартовал в Витебске

5 мая мероприятие стартовало с площади Победы в Витебске. К сотрудникам СК по Витебской области присоединились их коллеги из России - Брянской и Смоленской областей. Участники автопробега возложили цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины.