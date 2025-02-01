Международный спутниковый телеканал "Беларусь 24" отмечает 20-летний юбилей

Ровно 20 лет назад начал свое вещание первый белорусский спутниковый телеканал "Беларусь 24". Его создание инициировал глава государства. Президент четко обозначил его предназначение - доводить до многомиллионной аудитории разных стран объективную информацию о нашей стране.

Ежегодно команда канала создает почти 2 тыс. информационных обзоров и новостных дайджестов и более 260 проектов собственного производства. Посмотреть их можно с любого устройства и практически на всех континентах.

Телеканал "Беларусь-ТВ" начал свое вещание 1 февраля 2005 года. Главная цель, которую ставила перед собой творческая группа, - рассказать зарубежному зрителю об удивительной стране в центре Европы, о том, что здесь живут трудолюбивые и талантливые люди, сердца которых всегда открыты для друзей. Благодаря новому телеканалу также получилось объединить белорусов в единое этнокультурное пространство, в какой бы точке Земли они не находились.

В 2013 году в результате ребрендинга телеканал "Беларусь-ТВ" был переименован в "Беларусь 24". Изменились упаковка и логотип, жанровое наполнение и позиционирование телеканала. Формат эфира обновляется до сих пор, но принципы неизменны: объективность, актуальность, достоверность и своевременность 24/7.

Телеканал "Беларусь 24" входит в структуру Национальной государственной телерадиокомпании. Это большая семья, в которой не конкурируют, а дружно живут разные телеканалы. У каждого свое направление и аудитория. Особенная миссия и у телеканала "Беларусь 24" - гордо звучать на весь мир, говорить и показывать правду о белорусской действительности.

Павел Лазовик, главный директор главной дирекции телеканала "Беларусь 24":

"Мы большое внимание уделяем собственному контенту, потому что здесь аккумулируем все самое важное, ключевое с учетом глубокой аналитики, экспертного мнения. Мы делаем так, чтобы зарубежный зритель мог представить картину жизни в Беларуси".

Включая "Беларусь 24", сразу окунаешься в информационную повестку и узнаешь о ключевых событиях и достижениях Беларуси в разных сферах. На одной кнопке собран лучший контент. Это топовые проекты со всех национальных телеканалов.

"Беларусь 24" следит за трендами, поэтому предлагает самые разные форматы: информационные и аналитические программы, социально-политические проекты, документальные фильмы, развлекательные и детские программы. Найдется чем порадовать и киноманов. И все же основной акцент в вещании делается на информационно-аналитическом контенте. Новости, эксклюзивные интервью, аналитические обзоры, авторские программы и спецпроекты, общественно-политические ток-шоу и онлайн-трансляции важнейших событий страны - все это в эфире "Беларусь 24".

Как белорусы разговаривают в жизни, так и "Беларусь 24" звучит в эфире. Вещание осуществляется на белорусском и русском языках. Контент также доступен на английском и польском в формате бегущей строки. По ту сторону экрана почти все континенты - более 300 млн телезрителей.

Сергей Майоров, член Академии российского телевидения, телеведущий:

"Мы в России смотрим ваши программы и все время открываем для себя что-то новое, чтобы однажды снова приехать в вашу страну и встретиться с теми, кто меняет жизнь Беларуси к лучшему".

"Беларусь 24" без преувеличения голос нашей страны за рубежом. Телеканал полностью отражает позицию официального Минска - это политика мира и добрососедства, взаимоуважения и согласия. Беларусь всегда выступает против любых конфликтов и призывает к диалогу. Такие посылы "Беларусь 24" адресует своим телезрителям по всему миру.

Кто же создает контент, который смотрят миллионы? Опытная команда профессионалов, которая точно знает, как составить телеменю, чтобы оно обязательно пришлось по вкусу телезрителям вне зависимости от национальности.