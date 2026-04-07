Международное право перестало работать - генсек ОДКБ о двойных стандартах и необходимости диалога

Мир стремительно меняется. Конфликты множатся и расширяются. В этих условиях Организация Договора о коллективной безопасности продолжает оставаться гарантом стабильности для своих стран-членов. О текущих рисках, диалоге даже с противниками и о том, почему международное право перестало работать, рассказал генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков в "Актуальном интервью".

Позиция стран-членов ОДКБ неизменна: нужен диалог со всеми. Даже с потенциальными противниками. "Как говорил Александр Григорьевич на минских конференциях, нам нужно отходить от конфронтации. Нам нужен диалог. Даже с нашими потенциальными противниками. И только в ходе диалога возможно найти точки соприкосновения и решение любого вопроса", - подчеркнул генсек ОДКБ.

Ситуация вокруг Ирана на Ближнем Востоке, конфликт с Украиной, неспокойная обстановка на южных рубежах ОДКБ (Среднеазиатский и Закавказский регионы) требуют постоянного мониторинга и анализа. В Закавказье, к счастью, появились первые положительные сигналы. "Стабильность - это прежде всего", - подчеркнул Таалатбек Масадыков.

Когда-то ОДКБ противники называли декоративной организацией. Таалатбек Масадыков уверен, что те, кто так говорит, просто не понимают, чем занимается организация. "Секретариат, объединенный штаб ОДКБ работают активно, практически без выходных, круглый год. Это не видно, и мы не собираемся говорить об этом во всеуслышание, но это необходимая работа", - пояснил генсек ОДКБ.

Таалатбек Масадыков провел четкую линию различия между ОДКБ и НАТО. "ОДКБ - это не организация, как НАТО, которая может ставить другие задачи. Мы ставим задачи по обеспечению безопасности только своих стран. Мы не вмешиваемся в другие конфликты, мы думаем только о безопасности своих стран, своих территорий", - подчеркнул он.

При этом ОДКБ готова обсуждать внешнеполитические вопросы на любых площадках - в ООН, ОБСЕ. И, как надеется генсек Организации, те, кто высказывался скептически, поймут, что ОДКБ - очень мирная международная региональная организация, сфокусированная в первую очередь на политико-дипломатических методах решения вопросов.

2026 год, к сожалению, показал, что международное право перестало работать. "Похищение президента, нападение на ту или иную страну под разными причинами - это, конечно, нарушение международного права. Нужно совершенно четко об этом сказать. У каждой страны есть своя правда, своя причина. Но для этого мы должны в мире садиться и разговаривать как можно чаще", - призвал Таалатбек Масадыков.