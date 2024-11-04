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Международную конференцию по миграции примет Минск. Изучили тематику форума
Автор:Владимир Королев
Международная конференция, посвященная противодействию нелегальной миграции, 15 ноября начинает свою работу в Минске.
Проблема, которая касается многих стран, не решается в одиночку. Наилучшие практики продвижения регионального сотрудничества в решении этой сложной задачи как раз и будут обсуждать в белорусской столице.
О том, что Беларусь планирует в ноябре провести международную конференцию по противодействию нелегальной миграции в регионе с приглашением всех заинтересованных сторон, включая соседние страны ЕС и СНГ, еще в августе сообщил замглавы дипломатического ведомства Юрий Амбразевич.
Тогда прозвучало, что все заинтересованные в нормализации ситуации на границе могут принять участие в мероприятии, на котором попытаются найти точки для взаимодействия по вопросу о правах мигрантов и сесть за стол переговоров. Но услышали этот посыл не все. Кризис не случился сам по себе. Беларусь годами сотрудничала с Евросоюзом в борьбе с преступными каналами нелегальной миграции. Но последние годы открытая политика Беларуси стала причиной нападок.
Какой может быть развязка миграционного кризиса на границе с ЕС, обозначал глава государства на полях конференции по евразийской безопасности.
Никто из представителей европейского сообщества не заявил участие в конференции. О чем это говорит? О том, что мы со своими проблемами должны разбираться сами, а они будут потихонечку использовать международные площадки для обвинения нас в инструментализации незаконной миграции со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Но все-таки сегодня полторы сотни экспертов готовы рассказать мировому сообществу о мерах, которые предпринимаются в вопросах противодействия незаконной миграции, и о наилучшей практике регионального сотрудничества.
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