Межрегиональное сотрудничество Беларуси и России продолжается в Уфе

Марафон межрегионального сотрудничества с белорусским колоритом продолжается. Дни Минска 11 июня проходят уже в Уфе. С визитом в столице Башкортостана находится делегация Мингорисполкома и белорусских предпринимателей. Ключевым событием первого дня является бизнес-форум. В его рамках подписано соглашение о сотрудничестве в различных сферах. В ходе переговоров города-побратимы и администрации районов составили дорожную карту совместных проектов.

8 лет дружбы и межрегионального сотрудничества Минска и Уфы. Чтобы укрепить деловые и культурные отношения городов-побратимов, проходят масштабные встречи в офлайн-формате. Это дебютный визит белорусской делегации с бизнес-миссией в столицу Башкортостана в расширенном составе - предприниматели, медики, спортсмены, творческие коллективы.

По традиции маршруты Дней Минска начались с символической церемонии в парке Победы - живые цветы и минута молчания в память о воинах-освободителях.

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Эмиль Мухамадияров, кадет Уфимского кадетского корпуса:

"Мы являемся венконосцами, возлагаем здесь цветы. Сегодня мы в составе роты. Как кадеты мы стараемся поддерживать такие памятные моменты".

Центральное событие первого дня - бизнес-форум. Особенно плодотворным он стал для Партизанского района Минска. Во время официальной встречи были подписаны дорожные карты по торгово-экономическому сотрудничеству сразу с 4 районами Уфы.

Айдар Базгудинов, глава администрации Советского района г. Уфа:

"Наши школы, которые уже общаются между собой по видеоконференц-связи, готовятся к визитам. Я уверен, что план, который мы будем фиксировать, позволит обмениваться опытом вживую".

В деловой повестке утверждение программы по развитию и расширению межмуниципальных отношений Уфы и Минска до 2028 года.

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Ратмир Рафилович, мэр г. Уфа (Россия):

"Мы поделились лучшими практиками в области управления нашими городами. Это цифровые решения, которые позволяют управлять городом удаленно из разных точек, это вопросы градостроительной деятельности, развития наших городов в рамках агломерации, не только когда мы говорим о застройке, а рассматриваем комплексные вопросы развития наших мегаполисов".

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Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

"В области пассажирского транспорта мы видим очень большие перспективы. Сегодня были представлены те новинки, которые разработаны нашим Минским автомобильным заводом. Кроме того, мы видим серьезное направление по линии Белгоспищепрома".

После официальной части была программа с акцентом на творчество и аутентику от белорусских мастеров сценического искусства. А еще происходило погружение в гастрономический колорит Синеокой. "С любовью из Беларуси" от десятка предприятий пищевой промышленности.