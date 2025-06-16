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МИД рекомендует белорусам воздержаться от поездок в Израиль и Иран
Министерство иностранных дел Республики Беларусь настоятельно рекомендует белорусам воздержаться от поездок в Государство Израиль и Исламскую Республику Иран. Рекомендация связана с сохраняющейся в этих странах напряженной обстановкой. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства нашей страны.
МИД продолжает внимательно отслеживать ситуацию и поддерживает связь с белорусскими гражданами, находящимися на территориях этих государств.
Консульские службы дипломатических представительств Республики Беларусь в Израиле и Иране осуществляют прием только по экстренным консульским вопросам. Прием документов по другим обращениям приостановлен.
Функционируют телефоны экстренной связи, предназначенные для оперативного взаимодействия с гражданами.
В Иране осуществляется сбор информации и формирование списков граждан, обратившихся за содействием. По соответствующим вопросам поддерживаются рабочие контакты с российской стороной.
МИД настоятельно рекомендует гражданам, находящимся в Израиле и Иране, следовать указаниям местных властей по безусловному обеспечению личной безопасности (в частности, в отношении бомбоубежищ) и поддерживать связь с дипломатическими представительствами Республики Беларусь.
Информация о дальнейших действиях будет предоставляться по мере развития ситуации.
Телефоны для экстренной связи: Иран (+98 21 2275 2229, +98 912 215 2935),
Израиль (+972 3 522 20 43, +972 54 982 05 37).