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МИД и Академия управления при Президенте подписали документ о сотрудничестве
Автор:Редакция news.by
МИД и Академия управления при Президенте подписали документ о сотрудничествеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a579c98-9bf1-4236-beb0-fe49a7e1006b/conversions/0ba492a0-7896-4320-b6ef-daa015516182-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a579c98-9bf1-4236-beb0-fe49a7e1006b/conversions/0ba492a0-7896-4320-b6ef-daa015516182-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a579c98-9bf1-4236-beb0-fe49a7e1006b/conversions/0ba492a0-7896-4320-b6ef-daa015516182-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a579c98-9bf1-4236-beb0-fe49a7e1006b/conversions/0ba492a0-7896-4320-b6ef-daa015516182-xl-___webp_1920.webp 1920w
Министерство иностранных дел и Академия управления при Президенте Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве. Произошло это на открытии семинара руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений, сообщает БЕЛТА.
По словам министра иностранных дел Максима Рыженкова, документ более предметно определит направления сотрудничества между ведомством и главным вузом страны по подготовке руководящих кадров. Причем оно будет заключаться не только в подготовке и переподготовке дипломатов, но и в реализации научных и научно-образовательных проектов, привлечении молодых кадров в систему МИД.