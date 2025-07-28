МИД и Академия управления при Президенте подписали документ о сотрудничестве

Министерство иностранных дел и Академия управления при Президенте Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве. Произошло это на открытии семинара руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений, сообщает БЕЛТА .

По словам министра иностранных дел Максима Рыженкова, документ более предметно определит направления сотрудничества между ведомством и главным вузом страны по подготовке руководящих кадров. Причем оно будет заключаться не только в подготовке и переподготовке дипломатов, но и в реализации научных и научно-образовательных проектов, привлечении молодых кадров в систему МИД.