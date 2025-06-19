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Мигаш: Самая лучшая война та, которая никогда не начиналась
В условиях нынешней непростой геополитической ситуации роль дипломатии переоценить сложно. Но некоторые страны продолжают активно накачивать Украину оружием, хотя такое поведение отдаляет возможность мирного урегулирования конфликта.
Насколько важны переговоры и конструктивная дипломатия, мнением в "Актуальном интервью" поделился Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш.
Самая лучшая война та, которая никогда не начиналась.
Как отметил посол, когда бьют истребителями и танками - это не выход из войны. Йозеф Мигаш согласился с позицией Президента Беларуси Александра Лукашенко, который всегда заявляет для него и его страны важны мир и благосостояние народа. "Это правильно. Что может быть еще лучше? Только то, чтобы мы жили в мире и чтобы люди жили лучше", - сказал посол.
Именно поэтому, со слов представителя Словакии, он приехал в Беларусь и постарается наладить отношения между Республикой Беларусь и Словакией, вернуть и сделать их такими, какими они были раньше. "И я это сделаю! Я это честно сделаю, потому что другого выхода не вижу!" - уверенно сказал Йозеф Мигаш.
Посол выразил недоумение, почему Словакия и Беларусь, являющиеся славянскими странами, близкими исторически, имеющие схожести в языке, должны находиться в недружественных отношениях.