Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40403b75-e1a9-451c-bccd-e745c95cab9b/conversions/a3ad4648-b00e-4844-a6f9-76d444fbbe9e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40403b75-e1a9-451c-bccd-e745c95cab9b/conversions/a3ad4648-b00e-4844-a6f9-76d444fbbe9e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40403b75-e1a9-451c-bccd-e745c95cab9b/conversions/a3ad4648-b00e-4844-a6f9-76d444fbbe9e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40403b75-e1a9-451c-bccd-e745c95cab9b/conversions/a3ad4648-b00e-4844-a6f9-76d444fbbe9e-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

В условиях нынешней непростой геополитической ситуации роль дипломатии переоценить сложно. Но некоторые страны продолжают активно накачивать Украину оружием, хотя такое поведение отдаляет возможность мирного урегулирования конфликта.

Насколько важны переговоры и конструктивная дипломатия, мнением в "Актуальном интервью" поделился Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш.

Самая лучшая война та, которая никогда не начиналась. Йозеф Мигаш

Как отметил посол, когда бьют истребителями и танками - это не выход из войны. Йозеф Мигаш согласился с позицией Президента Беларуси Александра Лукашенко, который всегда заявляет для него и его страны важны мир и благосостояние народа. "Это правильно. Что может быть еще лучше? Только то, чтобы мы жили в мире и чтобы люди жили лучше", - сказал посол.

Именно поэтому, со слов представителя Словакии, он приехал в Беларусь и постарается наладить отношения между Республикой Беларусь и Словакией, вернуть и сделать их такими, какими они были раньше. "И я это сделаю! Я это честно сделаю, потому что другого выхода не вижу!" - уверенно сказал Йозеф Мигаш.

Йозеф Мигаш news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6948c871-c7a0-417f-93cd-a8e8e0026a2e/conversions/93d7cc2e-2af0-44e2-b985-ada588413aee-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6948c871-c7a0-417f-93cd-a8e8e0026a2e/conversions/93d7cc2e-2af0-44e2-b985-ada588413aee-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6948c871-c7a0-417f-93cd-a8e8e0026a2e/conversions/93d7cc2e-2af0-44e2-b985-ada588413aee-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6948c871-c7a0-417f-93cd-a8e8e0026a2e/conversions/93d7cc2e-2af0-44e2-b985-ada588413aee-xl-___webp_1920.webp 1920w Йозеф Мигаш