Михаил Эйдельман: Дети, начиная слушать радио, не прекращают это делать и во взрослом возрасте

С развлекательным контентом на радио в Беларуси дела обстоят неплохо. В целом, конечно, можно было подтянуть информационную составляющую, разговорные истории. А может ли в Беларуси получить развитие детское радио? Или страна слишком маленькая по площади, чтобы создавать такого рода радио?

На такие вопросы ответил в "Актуальном интервью" заместитель гендиректора телерадиокомпании "Звезда" по радиовещанию (Россия) Михаил Эйдельман.

Эксперт отметил, что проблема состоит в том, кто заплатит за создание. Ведь, например, в России детское радио изначально создавалось потому, что большая компания "Газпром" готова была поддерживать такое радио, потому что в компании это расценили как важный социальный проект.

Михаил Эйдельман news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a8d399b1-a0a2-49c6-acc8-ddab64866749/conversions/fd268899-c126-4b1e-be94-58e883f4947f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a8d399b1-a0a2-49c6-acc8-ddab64866749/conversions/fd268899-c126-4b1e-be94-58e883f4947f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a8d399b1-a0a2-49c6-acc8-ddab64866749/conversions/fd268899-c126-4b1e-be94-58e883f4947f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a8d399b1-a0a2-49c6-acc8-ddab64866749/conversions/fd268899-c126-4b1e-be94-58e883f4947f-xl-___webp_1920.webp 1920w Михаил Эйдельман

Михаил Эйдельман:

"Когда создавалось детское радио, эфирных радиостанций для детей, да еще и вещающих на большое количество регионов, не было в мире. Удивительное дело: дети, начиная слушать радио, не прекращают это делать и во взрослом возрасте. Они превращаются в ту аудиторию, которая с радио начинает коммуницировать и на других стадиях своей жизни".