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Михаил Эйдельман: Дети, начиная слушать радио, не прекращают это делать и во взрослом возрасте
С развлекательным контентом на радио в Беларуси дела обстоят неплохо. В целом, конечно, можно было подтянуть информационную составляющую, разговорные истории. А может ли в Беларуси получить развитие детское радио? Или страна слишком маленькая по площади, чтобы создавать такого рода радио?
На такие вопросы ответил в "Актуальном интервью" заместитель гендиректора телерадиокомпании "Звезда" по радиовещанию (Россия) Михаил Эйдельман.
Эксперт отметил, что проблема состоит в том, кто заплатит за создание. Ведь, например, в России детское радио изначально создавалось потому, что большая компания "Газпром" готова была поддерживать такое радио, потому что в компании это расценили как важный социальный проект.
Михаил Эйдельман:
"Когда создавалось детское радио, эфирных радиостанций для детей, да еще и вещающих на большое количество регионов, не было в мире. Удивительное дело: дети, начиная слушать радио, не прекращают это делать и во взрослом возрасте. Они превращаются в ту аудиторию, которая с радио начинает коммуницировать и на других стадиях своей жизни".
Заместитель гендиректора обратил внимание, что, несмотря на существование множества отвлечений, разнообразного контента, потенциал для такого формата, как детское радио существует на любом рынке, и одна эта радиостанция может быть создана и иметь успех.