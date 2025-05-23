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MILEX-2025: расскажем, что на повестке крупного оружейного форума
Лучшие достижения военной науки представлены на выставке MILEX в Минске. 23 мая - третий день форума.
На полях оружейного салона прошел ряд двусторонних встреч. За два дня работы экспозиции заключено контрактов на 250 млн долларов.
23 мая ожидается не менее насыщенная программа, чем в предыдущие дни. На повестке форума - двусторонние встречи с главами иностранных делегаций. Третий день MILEX для главы белорусского оружейного ведомства Дмитрия Пантуса начался со встречи с представителем Вооруженных Сил Анголы, командующим Национальными военно-воздушным силами. Стороны обсудили текущие и перспективные проекты между нашими странами, а также определили новые точки роста в интересах дальнейшего укрепления Беларуси на рынке вооружений Анголы.
Также прошло заседание Координационного совета уполномоченных органов ОДКБ.
Всего на выставке представлено более 150 компаний из Беларуси, России, Китая, Ирана, Индии и Пакистана. Ознакомиться с предложениями на площадке MILEX приехали еще почти полсотни делегаций из 30 стран. Более 750 новейших образцов техники, 200 новинок. Деловые встречи и переговоры ключевые игроки отрасли обсуждают перспективные проекты и укрепляют международное партнерство. Если кого-то из зрителей интересует военная тематика и кто-то здесь еще не был, выставка - один из вариантов провести пятничный вечер, она продлится до 18:00.