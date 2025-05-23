MILEX-2025: расскажем, что на повестке крупного оружейного форума

Лучшие достижения военной науки представлены на выставке MILEX в Минске. 23 мая - третий день форума.

На полях оружейного салона прошел ряд двусторонних встреч. За два дня работы экспозиции заключено контрактов на 250 млн долларов.

23 мая ожидается не менее насыщенная программа, чем в предыдущие дни. На повестке форума - двусторонние встречи с главами иностранных делегаций. Третий день MILEX для главы белорусского оружейного ведомства Дмитрия Пантуса начался со встречи с представителем Вооруженных Сил Анголы, командующим Национальными военно-воздушным силами. Стороны обсудили текущие и перспективные проекты между нашими странами, а также определили новые точки роста в интересах дальнейшего укрепления Беларуси на рынке вооружений Анголы.

Также прошло заседание Координационного совета уполномоченных органов ОДКБ.