Милиция Минска будет патрулировать центр города на электроскутерах

В центральной части Минска сотрудники милиции будут нести службу на электроскутерах. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

Как отметили в правоохранительном ведомстве, весной и летом милиция уделяет особое внимание охране общественного порядка в центральной части Минска, городских парках, скверах. С этого года в центре города сотрудники патрульно-постовой службы милиции Ленинского РУВД будут нести службу на электроскутерах, что повысит их мобильность даже в условиях напряженного автомобильного трафика и многолюдности, а также позволит еще более оперативно оказывать помощь гражданам, которые в ней нуждаются.