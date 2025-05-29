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Милиция Минска будет патрулировать центр города на электроскутерах
В центральной части Минска сотрудники милиции будут нести службу на электроскутерах. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.
Как отметили в правоохранительном ведомстве, весной и летом милиция уделяет особое внимание охране общественного порядка в центральной части Минска, городских парках, скверах. С этого года в центре города сотрудники патрульно-постовой службы милиции Ленинского РУВД будут нести службу на электроскутерах, что повысит их мобильность даже в условиях напряженного автомобильного трафика и многолюдности, а также позволит еще более оперативно оказывать помощь гражданам, которые в ней нуждаются.
"Маршрут движения наряда построен так, чтобы охватить главные точки притяжения жителей и гостей столицы, обеспечить для них безопасное времяпрепровождение. В других местах и зонах отдыха продолжит применяться патрулирование на сегвеях и велосипедах, будет задействован конный патруль, используются квадрокоптеры", - добавили в ГУВД Мингорисполкома.