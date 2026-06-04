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Милиция Минска переходит на особый режим несения службы в связи с фестивалем "Настроение - лето"
Автор:Редакция news.by
Столичная милиция переходит на особый режим несения службы. Связано это с мероприятиями, которые пройдут с 5 по 7 июня в Минске. В эти дни на Немиге пройдет фестиваль "Настроение - лето".
Проход на площадки организован через КПП после досмотровых мероприятий. Будут вводиться кратковременные ограничения дорожного движения, изменятся некоторые маршруты общественного транспорта.
При осложнении обстановки, изменении погодных условий все участники должны следовать инструкциям, которые будут поступать от сотрудников милиции.