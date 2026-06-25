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Милиция Минской области в дни проведения Форума регионов несет службу в усиленном режиме
Автор:Редакция news.by
Безопасность гостей и участников на Форуме регионов Беларуси и России - приоритетная задача правоохранителей. Милиция Минской области в эти дни несет службу в усиленном режиме: работает в местах проведения заседаний, на подъездных путях и маршрутах передвижения делегаций.
Особое внимание уделяется взаимодействию с организаторами и службами экстренного реагирования, что позволяет выстроить эффективную систему безопасности и оперативно решать любые возникающие вопросы.
Как известно, деловая программа развернулась в Минской области на 9 тематических секциях и сопутствующих площадках в Борисовском, Дзержинском, Минском, Молодечненском, Несвижском, Смолевичском районах, а также в Жодино.