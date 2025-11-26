Мин Аун Хлайн: Беларусь является надежным партнером Мьянмы

Беларусь является надежным партнером Мьянмы, заявил в интервью "Первому информационному" главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн.

Когда только Беларусь и Мьянма устанавливали дипломатические отношения в 1999 году, то начали с военного сотрудничества. Мин Аун Хлайн заявил, что тогда взял на себя ответственность за это и лично занимался этим процессом, поэтому хорошо знаком с вопросом надежности.

Мин Аун Хлайн

"Я всегда рассматривал Беларусь как надежного партнера Мьянмы, и речь идет не только о военной сфере, но и о других отраслях промышленности, а также сельском хозяйстве. Мьянма испытывает огромную потребность в удобрениях. Я хотел бы сказать, что если Беларусь инвестирует в Мьянму, создаст там свою базу, а затем начнет расширяться в другие страны, то у Беларуси появится своя база в Мьянме", - подчеркнул он.

Он отметил, что понимает, что могут быть определенные недостатки, но тем не менее Мин Аун Хлайн верит, что предоставленная им информация будет полезной для Беларуси. Напоследок он пожелал всего наилучшего Беларуси и белорусам в дальнейшем пути.