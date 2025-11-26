Мин Аун Хлайн: Мьянма рассматривает Беларусь как страну, с которой стоит сотрудничать

Главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн озвучил, что был в Минске три раза. Один раз он даже посетил Беларусь с семьей. В интервью он рассказал о своих впечатлениях от Беларуси.

Беларусь - красивая и чистая страна. Беларусь - европейская страна. Мы видели бдительность, активность, дисциплину и трудолюбие белорусского народа. Мин Аун Хлайн

Мин Аун Хлайн признался, что видел, как работают белорусы, и заметил, что между его первым и последним визитом (а его первый визит был в 2014 году) Беларусь изменилась, хотя прошло всего 10 лет, поэтому Мьянма рассматривает Беларусь как страну, которую стоит посетить и с которой стоит сотрудничать.

Главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы заявил, что Беларусь и его страна схожа в еще одном моменте. "Беларусь расположена между европейскими странами и Россией. На юге находится Украина. На западе - европейские страны, на востоке и севере - Россия. Географически страны Западной Европы будут всегда заинтересованы в Беларуси. Мьянма же граничит с Китаем и Индией. Китай имеет интересы во всех крупных странах мира, поэтому можно предположить, что и Мьянма, находящаяся рядом с Китаем, неизбежно вызывает интерес у других держав, сколько бы они ни говорили об обратном", - добавил он.

Мин Аун Хлайн news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae9b4b86-74c1-429e-a19c-4829e2d12ab2/conversions/9454b406-a9fd-4e33-8049-a90331be7b4e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae9b4b86-74c1-429e-a19c-4829e2d12ab2/conversions/9454b406-a9fd-4e33-8049-a90331be7b4e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae9b4b86-74c1-429e-a19c-4829e2d12ab2/conversions/9454b406-a9fd-4e33-8049-a90331be7b4e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae9b4b86-74c1-429e-a19c-4829e2d12ab2/conversions/9454b406-a9fd-4e33-8049-a90331be7b4e-xl-___webp_1920.webp 1920w Мин Аун Хлайн

Гость интервью напомнил, что встречался с Президентом Беларуси Александром Лукашенко три раза (первая встреча произошла в 2014 году) и подчеркнул, что глава Беларуси очень тепло относится к Мьянме и лично к нему, потому что Александр Лукашенко очень дружелюбен. "Он понимает Мьянму и текущую ситуацию в нашей стране. Господин Лукашенко является президентом страны уже около 30 лет. Оглядываясь назад, я вижу, что Беларусь сильно изменилась. Я видел значительный экономический рост, и этого нельзя отрицать. С тех пор он был очень теплым и понимающим по отношению к нам. Я верю, что при условии полного сотрудничества мы вместе сможем не только укрепить дружбу Беларуси с Союзом Мьянма, но и внести свой вклад в его развитие", - резюмировал Мин Аун Хлайн.